“No me arrepiento nada de haber grabado el audio”: Las primeras palabras de Leonarda Villalobos tras dejar penal de San Miguel

La jurista quedó bajo arresto domiciliario y arraigo nacional tras ser reformnalizada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago en el marco de la indagatoria de la arista Factop del Caso Audios.

La abogada e imputada en el marco del Caso Audios, Leonarda Villalobos, fue reformalizada este martes por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

La instancia modificó las medidas cautelares interpuestas contra la jurista, reemplazando la prisión preventiva por arresto domiciliario y arraigo nacional.

En ese contexto, durante la tarde de esta jornada, la abogada dejó las instalaciones de la cárcel de Mujeres de San Joaquín, tras permanecer cerca de 8 meses recluida.

“Solo dar las gracias, especialmente a Gendarmería, son muy humanos. No tuve ningún privilegio, me trataron muy bien, se me respetaron todos y cada uno de mis derechos”, sostuvo.

“Nosotros pedimos hoy día la revisión de cautelares porque creemos que el tiempo transcurrido ya se ha dejado ver. Yo he aportado lo que más he podido y creo que eso es lo que se tiene que valorar. Y hoy día la jueza valoró mi colaboración con la investigación y eso es lo que voy a seguir haciendo desde mi casa”, añadió.

Lee también: Reformalización de Leonarda Villalobos: Tribunal modifica prisión preventiva y establece arresto domiciliario y arraigo nacional

“No me arrepiento de haber grabado el audio”

Respecto a su implicancia en el caso, la jurista aseguró que “desde el minuto uno reconocí en Fiscalía que le había pagado a dos funcionarios públicos por saltarme la fila. Y eso es la verdad y no lo voy a desconocer nunca, porque lo hice yo, nadie me lo pidió, nadie me lo sugirió nada. Lo hice yo”.

Asimismo, indicó que “no me arrepiento absolutamente nada de haber grabado el audio“.

No obstante, agregó que “sí me arrepiento y me voy a arrepentir siempre de haberle entregado el audio a Yael Speisky (esposa de Rodrigo Topelberg) porque confié en ella”.

“Confié en que era una colega, una mujer que estaba dispuesta a asumir y a que su marido asumiera resarcir el perjuicio que estaban haciendo, qué habían hecho y no lo hizo”, aseveró.

Sin embargo, aseguró que debido a la grabación, pudo salir a la luz el caso, por lo que reiteró que no se arrepentía de haber hecho el registro.

Cabe recordar que la abogada fue formalizada por primera vez en relación con el caso Factop durante agosto de 2024, por delitos tributarios, soborno y lavado de activos. En esa oportunidad, se le había impuesto prisión preventiva.

Noticia en desarrollo…