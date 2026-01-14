“No hay ningún problema para que pueda ejercer como senador”: Calisto y suspensión de causa por “nuevo” desafuero

Al haber sido elegido senador en las elecciones de noviembre, ya no regiría el fuero que pesaba sobre Calisto en su calidad de diputado.

El diputado Miguel Ángel Calisto se refirió a la decisión del tribunal de suspender la causa por fraude al fisco en su contra.

Este miércoles en el Juzgado de Garantía de Coyhaique se realizó la audiencia de formalización del parlamentario; sin embargo, se señaló que la causa fue suspendida porque Calisto cuenta nuevamente con fuero parlamentario, ya que fue elegido como senador en las elecciones del 16 de noviembre.

Cabe señalar que su desafuero había sido confirmado por la Corte Suprema hace algunos meses, pero este ya no sería “válido” al haber sido electo senador por Aysén.

Así, la causa podrá reabrirse solo después de que jure como senador, es decir, el próximo 11 de marzo.

Lee también: Confirman suspensión de causa contra diputado Calisto tras ser elegido senador y tener “nuevo” fuero

Bajo ese contexto, el senador electo afirmó que ha “contribuido” con lo que ha solicitado el Ministerio Público y que continuará haciéndolo hasta que se esclarezcan los antecedentes del caso.

“Soy el más interesado en que esto se esclarezca para poder ejercer como corresponde el rol que nos encomendó la ciudadanía con cerca del 32% del apoyo en estas elecciones senatoriales y con la segunda mayoría nacional de la elección senatorial”, dijo.

Y agregó que “a propósito de lo que decía el juez que, en el caso particular no decretó ningún tipo de acción a propósito de esta formalización, quedó muy clara la importancia del fuero parlamentario y particularmente que un senador electo tiene fuero y por ende no tengo ningún inconveniente en poder asumir el próximo 11 de marzo”.

Calisto aseguró que “no hay ningún problema para que en mi caso pueda asumir como senador y pueda ejercer como senador por nuestra Región de Aysén”.