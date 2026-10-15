“No estoy pensando en ninguna candidatura (…) Perdimos por harto en la última elección”: Boric descarta nueva nueva aventura presidencial tras reunión de la oposición con Bachelet

El ex Presidente Gabriel Boric se refirió al escenario de candidaturas presidenciales, luego de participar este jueves en un desayuno de la oposición realizado en la fundación de la ex Presidenta Michelle Bachelet, Horizonte Ciudadano.

Tras la cita, el exmandatario fue consultado por la prensa sobre una eventual candidatura de su parte.

Ante eso, Boric aseguró que “yo no voy a siquiera ponerme en esos casos. Hoy no hablamos nada de candidaturas. Creo que no tendría sentido. Y en eso, la Presidenta y yo estamos de acuerdo, partimos la reunión así. Y hoy día no estoy pensando en ninguna candidatura, no es mi rol“.

En esa misma línea, apuntó que “nosotros perdimos y perdimos por harto la última elección. Y no fue hace tanto tiempo. Qué pasó ahí es algo que el progresismo, yo diría que se lo está preguntando. Hay muchas reflexiones que hoy día están sucediendo y tenemos que salir a compartirlas con la gente, no salir a hablar entre nosotros mismos”.

“Entonces, esto no se trata de candidaturas. Pensar en lo que va a pasar en tres años y medio más, creo que no tiene sentido hoy día. Así que en eso estamos”, sentenció el ex Presidente.