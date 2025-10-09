“No estamos en condiciones de terminar el año”: La preocupante alerta que el Ejército levantó ante al Congreso

La máxima autoridad de la rama de las Fuerzas Armadas dio cuenta ante los parlamentarios de la compleja situación financiera que enfrenta la institución.

Una preocupante alerta levantó el Comandante en Jefe del Ejército, Javier Iturriaga ante la subcomisión mixta de presupuesto del Congreso, cuya tarea es analizar los recursos para la rama castrense durante el 2026.

“Indudablemente que no estamos en condiciones de terminar el año. Es algo que se ha venido hablando, nuestras autoridades lo conocen y que indudablemente debiéramos abordarlo, porque no tenemos ninguna solución”, afirmó Iturriaga, según consignó La Tercera.

El Comandante en Jefe explicó que el hoyo financiero del Ejército que comanda es en torno a los 40 mil millones de pesos.

“En términos globales, nosotros estamos siendo responsables con la situación del país. Hubo medidas de contención durante el año y seguramente por eso ha habido ruido, porque indudablemente no ha sido ningún secreto. Tuvimos que suspender la reinstrucción de la reserva, hemos debido postergar el pago de la gratificación de los especialistas, hemos debido suspender la gratificación de campaña, tanto en ejercicios como en las macrozonas, tuvimos que suspender también la contratación de nuevos soldados de tropa profesional, entre las cosas más importantes”, detalló.

El desglose del hoyo financiero es, según explicó Iturriaga: $19 mil millones y fracción derivada de remuneraciones, beneficios y capacitaciones del personal de planta, otros $5 mil millones y fracción pendientes del alza de asignaciones a conscriptos, más los fondos no cubiertos para los despliegues militares que superan los $14 millones.