“No es un nuevo virus, no es un virus pandémico”: Ministra de Salud ante posible llegada de variante H3-N2

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció la activación de un Plan Integral de Preparación ante la posible llegada a Chile de una nueva variante de influenza, H3-N2, la cual circula en más de 34 países y hace poco fue detectada en Perú.

A pesar de la alarma que ha generado la situación, teniendo en cuenta el recuerdo de la pandemia, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, afirmó este jueves que “esta no es una situación que no haya ocurrido con anterioridad. Esto no es un nuevo virus, no es un virus pandémico, no es la situación del COVID-19″.

De todos modos, señaló que desde la cartera se levantó una alerta epidemiológica debido a que la denominada “supergripe” ya está en Perú.

“Probablemente, ya está circulando en Chile el H3-N2 (…) Hubo mucha gente que viajó al hemisferio norte en las Fiestas Patrias”, señaló la autoridad.

Añadió que “no se ha demostrado que sea más grave el cuadro que produce el nuevo”, pero que sí se ha demostrado “y por lo cual ha llamado la atención, es que el cambio genético tiende a que evite la respuesta inmune que uno ya había montado al H3-N2, entonces se puede volver a enfermar“.

Desde el Minsal también señalaron que el H3-N2 se caracteriza por “producir evasión de la respuesta inmune, generando brotes más grandes, aunque no necesariamente con cuadros más graves”.

En Europa, por ejemplo, “ha causado brotes tempranos que han afectado los sistemas de salud, siendo particularmente riesgoso para personas mayores”.

Variante H3-N2: Medidas del Plan Integral de Preparación del Minsal

El Minsal indicó que el Plan contempla las siguientes medidas: