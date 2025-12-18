País ministerio de salud

“No es un nuevo virus, no es un virus pandémico”: Ministra de Salud ante posible llegada de variante H3-N2

Por Valentina Sánchez Cárdenas

18.12.2025 / 11:41

El Minsal activó un Plan Integral de Preparación debido a la posible llegada de la variante de influenza, que está presente en cerca de 34 países y fue detectada en Perú.

El Ministerio de Salud (Minsal) anunció la activación de un Plan Integral de Preparación ante la posible llegada a Chile de una nueva variante de influenza, H3-N2, la cual circula en más de 34 países y hace poco fue detectada en Perú.

A pesar de la alarma que ha generado la situación, teniendo en cuenta el recuerdo de la pandemia, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, afirmó este jueves que “esta no es una situación que no haya ocurrido con anterioridad. Esto no es un nuevo virus, no es un virus pandémico, no es la situación del COVID-19″.

De todos modos, señaló que desde la cartera se levantó una alerta epidemiológica debido a que la denominada “supergripe” ya está en Perú.

“Probablemente, ya está circulando en Chile el H3-N2 (…) Hubo mucha gente que viajó al hemisferio norte en las Fiestas Patrias”, señaló la autoridad.

Añadió que “no se ha demostrado que sea más grave el cuadro que produce el nuevo”, pero que sí se ha demostrado “y por lo cual ha llamado la atención, es que el cambio genético tiende a que evite la respuesta inmune que uno ya había montado al H3-N2, entonces se puede volver a enfermar“.

Desde el Minsal también señalaron que el H3-N2 se caracteriza por “producir evasión de la respuesta inmune, generando brotes más grandes, aunque no necesariamente con cuadros más graves”.

En Europa, por ejemplo, “ha causado brotes tempranos que han afectado los sistemas de salud, siendo particularmente riesgoso para personas mayores”.

Variante H3-N2: Medidas del Plan Integral de Preparación del Minsal

El Minsal indicó que el Plan contempla las siguientes medidas:

  • Sistema de Alerta Temprana con monitoreo permanente: Vigilancia activa de la situación epidemiológica nacional e internacional
  • Vigilancia Genómica Reforzada: El Instituto de Salud Pública (ISP) mantiene vigilancia continua. A la fecha, no se ha detectado el subclado K en territorio nacional
  • Comunicación de Riesgo para Viajeros: Información oportuna sobre medidas preventivas para quienes viajan a zonas afectadas
  • Inicio anticipado de Campaña de Invierno 2026: La vacunación comenzará el 1 de marzo, con posibilidad de adelantarse una semana si las vacunas son liberadas antes. “Cuando la persona se vacuna, demora algunas semanas en lograr inmunidad, por eso la anticipación es clave”.
  • Disposición de Antivirales y Guías Clínicas actualizadas: Garantía de diagnóstico oportuno y acceso a medicamentos para personas de riesgo
  • Alerta Sanitaria Preventiva: Desde marzo se instruirá el uso obligatorio de mascarilla en servicios de urgencia, con posibilidad de anticiparse según evolución de la situación
  • Programación estratégica de recursos: Ajuste de capacidad asistencial y organización de servicios para enfrentar eventual sobrecarga, movilizando recursos rápidamente como en campañas anteriores
  • Sistema de Alerta Intersectorial con Senapred: Coordinación entre instituciones para respuesta integral

DESTACAMOS

Servicios Pensión Garantizada Universal (PGU): ¿Cuál es el nuevo grupo que la recibirá en 2026?

LO ÚLTIMO

Cultura Revelan causa de muerte de Rob y Michele Reiner: el forense confirma homicidio
Se aplaza hasta el 1 de mayo de 2026 nuevo sistema de cobro diferenciado para ingresar al Parque Nacional Torres del Paine
“¿Gran trabajo?”: Donald Trump elogia a Javier Milei, pero Argentina se enfrenta de nuevo al fantasma de la inflación
Presidenta del Banco Central descarta asumir como ministra de Hacienda de José Antonio Kast: ¿Qué razón dio Rossana Costa?
"No es un nuevo virus, no es un virus pandémico": Ministra de Salud ante posible llegada de variante H3-N2
Jadue arremete tras derrota de Jara en segunda vuelta: "El Gobierno de Boric es el mayor responsable"