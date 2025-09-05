“No declararon inocente a mi abusador”: Raffaella di Girolamo rompe el silencio tras fallo absolutorio de Cristián Campos

La denunciante del actor señaló que "el primer fallo realizado por el juez Edgardo Gutiérrez determinó, después de más de un año de investigación, que mi abusador, Cristián Campos, es culpable de delitos sexuales".

Raffaella di Girolamo se refirió a la sentencia de la Corte Suprema que absolvió a su expadrastro, Cristián Campos, quien había sido acusado por ella de abuso sexual.

A pesar que en primera instancia el ministro en visita había señalado que existiría el delito -aunque no se le pudiese imputar penalmente por la prescripción-, tanto la Corte de Apelaciones de Santiago como la Corte Suprema lo absolvieron de los hechos.

Respecto a este hecho, The Clinic dio a conocer un video en que la denunciante se refería al reciente fallo del máximo tribunal.

En este señalaba que “soy Raffaella Di Girolamo y me acerco a ustedes para expresar lo que siento en este minuto. Después de casi dos años de silencio, hoy quiero decirles, mirándolos a los ojos, que ni la Corte de Apelaciones ni la Corte Suprema declararon inocente a mi abusador, Cristián Campos”.

Del mismo modo, aseguró que “para mí es importante que recuerden que el primer fallo realizado por el juez Edgardo Gutiérrez determinó, después de más de un año de investigación, que mi abusador, Cristián Campos, es culpable de delitos sexuales”.

“Mi familia y yo vamos a llegar hasta las últimas instancias para que la verdad salga a la luz y las mentiras queden expuestas. Porque nunca es tarde”, sentenció di Girolamo.