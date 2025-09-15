“No cuestionamos la autonomía del Banco Central”: Boccardo reafirma observaciones “técnicas” a informe sobre empleo

En conversación con CNN Chile Radio, el ministro del Trabajo se refirió a los reparos manifestados por el Presidente Boric sobre el impacto de las reformas laborales en el empleo en Chile.

El ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo, se refirió a la discrepancia que se generó en los últimos días entre el Presidente Gabriel Boric y el Banco Central (BC) por algunas conclusiones del Informe de Política Monetaria (IpoM) respecto al empleo en Chile.

Luego que el Banco Central apuntara a que parte del desempleo dice relación con “consecuencias de políticas sociales que han sido importantes, como el aumento del salario mínimo y su relación con el desempleo”, Boric aseguró que “es una cuestión totalmente debatible, que me parece legítimo poner en el debate”.

En conversación con CNN Chile Radio, Boccardo abordó esta situación y reiteró que el Gobierno respalda la autonomía de la entidad económica.

Respecto a los reparos manifestados por Boric, el ministro Boccardo sostuvo que “nosotros le hemos planteado con nuestros técnicos, yo conversé mucho en la semana con muchos economistas, de los empleados, hay algunos reparos a ciertos supuestos que están puestos en el estudio. Por ejemplo, el shock de oferta, donde parte el análisis desde abril del 2023, considerando que los empleadores se habrían anticipado antes de que hubiera entrado en vigencia la ley, son supuestos que uno podría discutirlo o no, pero el punto es que creo que esto abre un debate”.

“Nosotros con nuestros técnicos tanto de Hacienda como de Trabajo se han comunicado con el Central, nos interesa aclarar ciertas dudas que se han planteado“, acotó.

Del mismo modo, el secretario de Estado aseguró que “aquí no estamos cuestionando la autonomía del Banco Central. El Banco Central está cumpliendo parte de sus ejercicios de funciones, porque además, como lo señalaba la Presidenta del Central, su preocupación es saber cuáles son los efectos en materia de inflación, de crecimiento, de proyección económica, de crecimiento económico. Y ella no evalúa, porque ella dice que es responsabilidad del Ejecutivo, del Congreso, evaluar el carácter y la necesidad de esta política pública”.

Respecto al impulso de reformas laborales, Boccardo apuntó a que “nosotros siempre planteamos que tanto el efecto de la gradualidad, con toda esta reforma hay que recordar que incorporaron gradualidad, que era uno de los elementos más relevantes al respecto, pero también los subsidios que se incorporaron a las pymes buscan justamente aquilatar estos efectos”.