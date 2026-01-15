“No crear falsas expectativas”: Kast deja en suspenso FES y proyecto de Sala Cuna tras cita con el presidente Boric

En la reunión que duró más de una hora también se abordó el tema de los SLEP. " Nuestra propuesta en general es detenerse, analizar, ver bien los resultados", dijo Kast.

Este jueves, el presidente Gabriel Boric se reunió con el mandatario electo José Antonio Kast en La Moneda, en un encuentro de coordinación que duró cerca de una hora y 20 minutos.

Tras el encuentro, Kast sostuvo que “fue una reunión extensa, donde conversamos de distintos puntos, porque de aquí al 20 estarán nominados nuestros ministros, y lo que buscamos es, a partir de esa fecha, un diálogo entre los ministros y que se puedan ir compartiendo la información”.

En esta línea, el presidente electo enfatizó la relevancia del proceso de transición y del traspaso ordenado entre ambas administraciones. “Para nosotros es muy importante este proceso de traspaso de información para darle continuidad a la labor administrativa”, afirmó.

“Acordamos que, previo a eso, nuestros equipos económicos puedan tener una conversación, ya que hay proyectos de ley en curso, y para nosotros el tema de las normas fiscales, el estado de las arcas fiscales es muy importante porque para avanzar en los distintos proyectos que hoy para el Gobierno son relevantes, en el tema del FES, tema Sala cuna, debemos estar seguros de que tenemos los recursos suficientes“, agregó.

Kast reconoció señales positivas en materia de ingresos fiscales, pero llamó a la cautela: “Es cierto que han habido algunos repuntes, como en los ingresos por el aumento del valor del cobre, pero para ser muy responsables, uno tiene que ver que estas políticas sean permanentes en el tiempo para no crear falsas expectativas”.

Por otro lado, dijo dudar que los proyectos clave avancen estas semanas. “No necesariamente se alcanza a aprobar en estas tres semanas legislativas que quedan, incluida la de marzo, y nuestra mirada es que para hacer las cosas bien, muchas veces hay que hacer una pausa, porque va a haber un cambio importante en los parlamentarios y por supuesto va a haber un cambio muy importante en la administración del gobierno”.

Otro de los temas abordados fue la situación de los Servicios Locales de Educación Pública (SLEP). Al respecto, el mandatario electo indicó que “también conversamos sobre el tema de los SLEP, que sigue avanzando. Nuestra propuesta en general es detenerse, analizar, ver bien los resultados, y no avanzar mientras no tengamos claridad de que el resultado en los distintos SLEP sea positivo”.

“Hay estudios que dicen que ha habido una mejora, pero tenemos que sentarnos y ver si esa mejora es solo a las zonas urbanas, si eso afecta a las zonas rurales”, explicó, agregando que alcaldes y asociaciones municipales han manifestado preocupación. Según relató, las autoridades locales han pedido un análisis riguroso antes de continuar con el proceso o, eventualmente, evaluar retrasos en su implementación.

Finalmente, Kast valoró el tono del encuentro y la disposición del jefe de Estado. “Creemos que analizar, sentarse, dialogar en este tiempo es muy, muy relevante, y yo le agradezco al Presidente la buena disposición, la transparencia con la que él planteó la situación”, afirmó.