“No contaba con…”: Servicio de Salud responde tras denuncia por cambio de placa de Piñera por una de Boric

Por CNN Chile

27.08.2025 / 13:45

La senadora Luz Ebensperger (UDI) realizó la acusación, tildando el presunto cambio como un “gesto mezquino y un acto de irrespeto”.

El Servicio de Salud de Tarapacá se refirió a la denuncia de la senadora Luz Ebensperger (UDI), quien acusó al actual gobierno de cambiar una placa del expresidente Sebastián Piñera en un hospital por una del presidente Gabriel Boric.

La parlamentaria acusó que se retiró una placa que reconoce la construcción del Hospital de Alto Hospicio al gobierno de Piñera y se remplazó por una que destaca su inauguración este año. “Es un gesto mezquino y un acto de irrespeto”, dijo.

¿Qué respondió el Servicio de Salud?

En un comunicado, el Servicio de Salud de Tarapacá sostuvo que “al momento de recibir la nueva infraestructura, mediante el acta de explotación firmada con fecha 15 de marzo de 2023, el recinto no contaba con ningún tipo de placa identificatoria”.

En esta línea, el organismo detalló que, tras la ceremonia de inauguración efectuada el pasado jueves 24 de julio del 2025, se “procedió a instalar la actual placa conmemorativa con fecha 11 de agosto del 2025”.

