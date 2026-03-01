Niño de 4 años queda en riesgo vital tras sufrir descarga eléctrica en supermercado de La Serena

El menor se encontraba con su madre en la zona de cajas de autoservicio cuando habría tocado una placa y recibió la descarga. Fiscalía dejó la investigación en manos de la Brigada de Homicidios de la PDI, con apoyo de peritos especializados.

Un niño de 4 años permanece en riesgo vital tras sufrir una grave descarga eléctrica al interior de un supermercado Santa Isabel ubicado en avenida Cuatro Esquinas, en La Serena, Región de Coquimbo.

De acuerdo con información entregada por Carabineros, el menor acompañaba a su madre y, al momento de pagar en las cajas de autoservicio, comenzó a jugar en una baranda. En ese contexto, por causas que se investigan, habría tomado contacto con una placa de una caja y quedó inconsciente por cerca de dos minutos.

Tras el hecho, la madre pidió ayuda. En el lugar se encontraban un médico y un paramédico, quienes prestaron primeros auxilios hasta la llegada del SAMU, que estabilizó al niño y lo trasladó de urgencia al Hospital de La Serena. Más tarde, por la gravedad de su estado, fue derivado a la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos del Hospital de Coquimbo, donde permanece internado con ventilación mecánica.

La Fiscalía determinó que la Brigada de Homicidios de la PDI quedara a cargo de las diligencias. El subprefecto Freddy Montoya, jefe (s) de la unidad en La Serena, señaló que se instruyeron pericias para establecer cómo ocurrió el hecho y que existe coordinación con peritos electroingenieros desde Santiago para análisis específicos.