Aquí les explicamos lo que pasó hoy! Algo inesperado, un verdadero milagro. Seguiremos dándoles más información con el paso de los días, porque como siempre lo hemos dicho esta campaña es de todos, así que los mantendremos informados. Y hoy lo gritamos con emoción: EL AMOR TODO LO PUEDE!!!!!! Gracias por tanto. ❤️ #ayudemosaborja #zolgensma #donación #ametipo1 #campaña #chile #ame #salud #Ayuda #vida #niños #alertamarillaxborja #quierovercreceraborja