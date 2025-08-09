“Ningún colegio puede dar comida”: Revelan audio de dirigenta de manipuladoras de alimentos ad portas de paro nacional

Desde la Federación Nacional de Sindicatos de Manipuladoras de Alimentos apuntan a que las precariedades laborales se han hecho "insostenibles".

Para este 12 de agosto está convocado el paro nacional de manipuladoras de alimentos en el que exigen mejoras a las condiciones laborales.

En este contexto, Radio Biobío, dio a conocer un audio de la presidenta y dirigenta de la Federación Nacional de Sindicatos de Manipuladoras de Alimentos (Fenasim), Rosa Fierro, en la que amenazaba con descuentos a las personas que no adhieran a la movilización.

En el audio, ella indica que “este paro va sí o sí, y dejo claro, el paro es a nivel nacional, aquí no puede haber ningún colegio, ningún jardín que esté dando alimentación ese día. Y si alguna colega no cumple con lo que se está diciendo con el lineamiento de los sindicatos, esa colega va a ser multada, y se va a multar con lo mismo que uno gana al día”.

Consultada al respecto, Fierro apunta Junaeb por problemas con los compromisos que habían suscrito con ellas.

“Contratan menos manipuladoras para ahorrarse todos esos sueldos, todos esos finiquitos y después con el mismo personal empiezan a cubrir los puestos de trabajo donde falta gente. Trasladan de un colegio a otro, de un jardín a otro y las colegas andan peregrinando por todas las comunas (…) En una cocina donde falta personal, donde tienes colegas que preparan hasta 10 mamaderas distintas, siete menús diferentes, tres tipos de arroz para niños que no comen con ajo. Esto se ha hecho insostenible “, asegura ella.

En esa misma línea, sobre irregularidades laborales, acusan que siguen sin pagar finiquitos de 1.300 trabajadoras.