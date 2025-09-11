Nestle se querella contra quienes ofrecían chocolate Trencito por redes sociales, cuando en realidad era Clonazepam

Esto llevó a que la compañía Nestlé presentara una querella ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contra quienes resulten responsables por los presuntos delitos de infracción a la Ley de Propiedad Industrial y atentado contra la salud pública.

Todos hemos tenido antojo de chocolate en algún momento de nuestro día a día. Pero hubo escrupulosos que se aprovecharon de una reconocida marca de venta de este preciado alimento para vender ilegalmente alimentos.

En concreto, a través de Facebook, desconocidos ofrecían un chocolate Trencito 2.0, pero en realidad era venta oculta de clonazepam.

Esto llevó a que la compañía Nestlé presentara una querella ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago contra quienes resulten responsables por los presuntos delitos de infracción a la Ley de Propiedad Industrial y atentado contra la salud pública, según consignó La Tercera.

La acción legal fue presentada el pasado 5 de septiembre y fue declarada admisible este martes por la magistrada Andrea Díaz-Muñoz.

Según el escrito presentado ante la corte, durante mayo y junio de 2025 se detectaron publicaciones que ofrecían el producto Trencito 2.0, pero cuando uno se ponía en contacto para adquirir el chocolate, descubría que realmente se ofrecía clonazepam en distintas concentraciones.

A través de una declaración por escrito, Nestlé explicó que: “Lamentamos profundamente esta situación que afecta a una de nuestras marcas más queridas y preferidas por todos los chilenos”.

“No toleraremos este abuso de nuestra marca y estamos tomando medidas legales necesarias para erradicarlo”, cerraron.