¿Calurosa Navidad?: Se esperan máximas sobre 30 grados en Santiago para la celebración navideña

Sectores del norte y poniente de la zona centralconcentrarían los registros más altos.

A solo horas de esta Navidad 2025, los pronósticos meteorológicos comienzan a anticipar el escenario climático que marcará la tradicional fecha. Las estimaciones apuntan a temperaturas que superarían los 30 grados, con fluctuaciones que podrían situarse entre 34 y 38 grados en distintos sectores de la Región Metropolitana.

El domingo 21, Chile dio la bienvenida al verano con cielos cubiertos. Sin embargo, a partir de este lunes 22 y durante el resto de la semana, se produjo un aumento progresivo de las temperaturas.

Según los pronósticos de Meteored, para este 24 de diciembre se espera una máxima de 31 grados en Santiago, con una mínima de 15°.

Calurosa Navidad en Chile

Un alza sostenida de las temperaturas se proyecta para los días siguientes en la Región Metropolitana. Las temperaturas subirán aún más para el 24 de diciembre.

Según el citado medio, se espera una mínima de 17 grados para el día feriado, mientras que la máxima durante horas de la tarde llegaría a 34°.

En tanto, en el norte y poniente de Santiago, particularmente en las comunas de Tiltil, Colina y Lampa, las temperaturas podrían alcanzar los 33 grados.