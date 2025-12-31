Naveillán respalda a Kaiser ante críticas por eventual rol en el gobierno, pese a considerarlo inconveniente: “Lo que ves es lo que es”

En conversación con CNN Chile Radio, la diputada del Partido Nacional Libertario desestimó los dichos del Frente Amplio sobre el futuro rol de Johannes Kaiser en el gobierno de José Antonio Kast. Aunque defendió su estilo directo, reconoció que prefiere que el líder libertario no asuma un cargo en el gabinete.

En medio de las definiciones para conformar el gabinete del presidente electo José Antonio Kast, la diputada del Partido Nacional Libertario, Gloria Naveillán, abordó las expectativas y tensiones en torno al eventual rol de Johannes Kaiser en la próxima administración.

En conversación con CNN Chile Radio, la parlamentaria defendió el estilo directo del líder libertario frente a las críticas del oficialismo, aunque reconoció que, a nivel personal, no considera conveniente que asuma un ministerio.

¿Qué dijo Gloria Naveillán?

La discusión se reactivó luego de que la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, cuestionara la idoneidad de Kaiser para liderar una cartera de Estado. Naveillán desestimó esos dichos y destacó la coherencia política del ex candidato presidencial.

“Johannes específicamente ha sido siempre súper consecuente en todo lo que dice”, afirmó la diputada. “En el caso de Johannes, tal como yo siempre he dicho, lo que ves es lo que es”, añadió.

Según Naveillán, los cuestionamientos reflejan inquietud frente al cambio de gobierno. “Lo único que muestran es un poquito de temor a que eventualmente sí Johannes Kaiser pudiera ser ministro”, sostuvo.

#CNNChileRadio | Gloria Naveillán, diputada (PNL) sobre Kaiser como posible ministro: “A mí me parece que no es conveniente. Lo prefiero como presidente del Partido Libertario, lo prefiero asesorándonos a los parlamentarios”. 📡 Sigue la señal aquí: https://t.co/AIuGjCAn9y pic.twitter.com/OGVwRQLgc0 — CNN Chile (@CNNChile) December 31, 2025

Razones para no llegar al gabinete

Pese a la defensa de su figura, la diputada reconoció que prefiere que Kaiser no integre el gabinete por una decisión estratégica vinculada al desarrollo del partido.

“Si tú me preguntas mi opinión súper personal, a mí me parece que no es conveniente. Yo prefiero a Johannes Kaiser como presidente del Partido Libertario, terminando de armarlo”, explicó, señalando que su rol sería clave en la consolidación de la colectividad.

Líneas rojas en justicia y seguridad

Respecto a las conversaciones con el bloque que encabezará el próximo gobierno, Naveillán aclaró que no se han impuesto condiciones, sino que se han planteado “líneas rojas”, especialmente en materias de justicia y seguridad.

“No sacas nada con sacar leyes que endurezcan penas si lo demás tampoco camina”, advirtió, apuntando a problemas de funcionamiento en la Fiscalía y el Poder Judicial.