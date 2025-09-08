“Me burlé de mí”: Valdebenito responde a la Corte tras censura por chiste vinculado a accidente en mina El Teniente

La comediante aseguró que sus palabras fueron malinterpretadas y que nunca se rio del accidente, sino que usó el humor de forma autorreferente como vía de escape frente a ataques personales.

La comediante Natalia Valdebenito presentó el pasado viernes 5 de septiembre un informe ante la Corte de Apelaciones de La Serena, en el que busca responder formalmente a un recurso de protección interpuesto por la familia de Paulo Marín, uno de los mineros que perdió la vida en el accidente ocurrido en la mina El Teniente, el pasado 31 de julio en Rancagua.

La polémica se desató tras un comentario realizado por Valdebenito que fue percibido por la familia como una burla hacia la tragedia.

Esto motivó al tribunal de alzada a dictar una orden de no innovar, medida que impide de manera preventiva a la artista referirse en tono humorístico al hecho, mientras se resuelve el fondo del conflicto legal.

“Me burlé de mí, no de la tragedia”

Según La Tercera, en un escrito de siete páginas, la actriz —representada por el abogado Luis Vergara— solicitó que se rechace la acción legal en su contra.

En el documento, Valdebenito señala que sus palabras no formaban parte de una rutina estructurada ni se pronunciaron en un show pagado. Por el contrario, explica que se trató de un comentario espontáneo durante una presentación artística compartida con otras mujeres, y que no recibió remuneración alguna por dicha intervención.

La comediante también reconoció públicamente su error poco después de que surgiera la controversia, asegurando: “Me equivoqué”. No obstante, en su defensa legal, insiste en que el contexto ha sido malinterpretado.

Según detalla, su comentario fue una exageración humorística dirigida hacia ella misma, motivada por el agobio que sentía ante múltiples críticas y “funas” que, según dice, venía enfrentando constantemente.

“Lo que dije fue una forma de escape, no un chiste cruel”, argumenta, agregando que su intención nunca fue trivializar la muerte de los trabajadores, sino más bien evidenciar —a través del humor autorreferente— el nivel de presión que experimentaba.

Cabe recordar que el tribunal adoptó la orden de no innovar como una medida precautoria mientras analiza en profundidad el recurso de protección. La Corte solicitó el informe de Valdebenito para poder pronunciarse sobre si sus declaraciones constituyen una vulneración de derechos fundamentales o si se enmarcan dentro de los límites aceptables del ejercicio de la comedia.