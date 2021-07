La candidata presidencial Paula Narváez (PS, PPD, PL y Nuevo Trato) marcó su diferencia con la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), quien el pasado viernes anunció su postulación a La Moneda.

La ex vocera de Gobierno en el segundo periodo de Michelle Bachelet sostuvo que su candidatura “nació de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, que nació de las bases. Nació de un grupo importante de mujeres es un hecho de origen muy relevante, no nació de las cúpulas, nació de las bases, se han ido sumando más personas”.

En ese sentido, señaló en entrevista con TVN que la candidatura de Provoste estuvo motivada por los resultados de algunas encuestas, donde la senadora se posicionaba en los primeros lugares de las preferencias antes de oficializar su candidatura.

“Lo que podemos constatar, a partir de la realidad que hemos visto, es que es una reacción a las encuestas, entiendo que ese fue un factor importante que hizo que un sector la levantara de candidata. En cambio lo mío nació espontáneamente, sin tener encuestas en la mano, con el convencimiento que podía encabezar un proyecto colectivo”, apuntó la ex secretaria de Estado.

Asimismo, se tomó con distancia los sondeos presidenciales en que ella no figura en los primeros lugares: “Si hacemos el ejercicio empírico de ir a mirar que ha pasado con lo que dicen las encuestas, y lo que pasa en las urnas hay una distancia significativa”.

Cabe mencionar que este domingo, Unidad Constituyente decidirá bajo qué mecanismo (presencial o digital) realizarán la consulta ciudadana que definirá la candidatura única de la centro-izquierda entre Narváez, Provoste y Carlos Maldonado (PR).