¿Nacieron en Chile las papas fritas? El sorprendente vínculo con Nacimiento

La investigación “Un origen mapuche para las papas fritas: Evidencia desde Nacimiento” será celebrada con una actividad que culminará con una degustación gastronómica.

¿Qué sabemos sobre el origen de las papas fritas? Un documento histórico sostiene que en 1629 el soldado español Francisco Núñez de Pineda fue tomado prisionero por mapuches y permaneció en cautiverio durante nueve meses bajo la supervisión del cacique Quilalebo.

Dada su importancia, el ejército español negoció un intercambio de rehenes, que se concretó el 29 de noviembre de ese mismo año en el Fuerte de Nacimiento. Según los registros, durante la celebración que se realizó para recibir a Núñez de Pineda se ofrecieron diversas comidas, entre ellas, papas fritas.

Este curioso hallazgo ha motivado la realización de la actividad “Innovación Gastronómica y Patrimonio Alimentario de Nacimiento”, que busca respaldar la hipótesis que sitúa a Nacimiento como el origen documentado de la papa frita, con base en el libro Cautiverio feliz (1677).

Durante la jornada se entregarán detalles de la investigación “Un origen mapuche para las papas fritas: Evidencia desde Nacimiento”. También se presentará el proyecto municipal postulado a la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), titulado “Modelo de gestión y comercialización para la despensa gastronómica del Biobío: Plan piloto Nacimiento”, y el proyecto “Derivados de la uva y el vino”, desarrollado por el Centro de Desarrollo Tecnológico Agroindustrial (CDTA).

La actividad finalizará con la presentación y degustación gastronómica “Papas fritas mapuches”, a cargo de la carrera de Gastronomía del Duoc UC.

El origen del proyecto

Desde el año pasado, la Municipalidad de Nacimiento, a través de su Oficina de Turismo, ha promovido un proyecto en conjunto con Duoc UC Concepción para recrear la receta originaria de la papa frita mapuche. Esta iniciativa se enmarca en un esfuerzo por rescatar el registro histórico que vincula la aparición de este plato con el intercambio cultural y culinario en la zona de Nacimiento.