Aduanas detectó contrabando de casi 280 mil dólares escondidos en un camión en Arica: Hay un detenido

Funcionarios de la Aduana Regional de Arica detectaron un contrabando de US$ 279.800 al interior de un vehículo, situación que quedó al descubierto en el Complejo Fronterizo Chungará, cuando los trabajadores inspeccionaron un camión que provenía de Bolivia.

En el procedimiento, el conductor dijo que no transportaba mercancías para declarar; sin embargo, al revisar la cabina del vehículo, hallaron 10 paquetes con dinero en efectivo que estaban escondidos en distintos compartimentos.

Se encontraron 2.771 billetes de 100 dólares y 54 billetes de 50 dólares, que en total sumaron 279.800 dólares estadounidenses.

El dinero fue retenido y se dio inicio a un procedimiento por contrabando de dinero, delito tipificado en la Ordenanza de Aduanas.

Los billetes y el imputado fueron puestos a disposición de Carabineros. En el control de detención se formularon cargos contra el individuo por el delito de contrabando de divisas y se dictó la medida cautelar de firma mensual.

El tribunal otorgó un plazo de investigación de 60 días.

El director regional de la Aduana de Arica, James Alarcón, destacó que “la detección de este tipo de contrabando demuestra la capacidad de nuestros equipos para identificar operaciones que buscan eludir los controles establecidos por la legislación chilena”.

“La incorporación de esta figura penal ha fortalecido el trabajo coordinado de las instituciones encargadas de prevenir el lavado de activos y enfrentar al crimen organizado, permitiendo actuar de manera oportuna cuando se detecta dinero no declarado que ingresa o sale del país”, agregó.

Desde Aduanas explicaron que el delito de contrabando de dinero fue incluido en la legislación chilena con la ley 21.632 en 2023, que “modificó diversos cuerpos legales para fortalecer la persecución del contrabando y dotar de mayores herramientas al Estado para combatir el lavado de activos. Asimismo, estableció esta conducta como delito base para investigaciones por lavado de activos”.