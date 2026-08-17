Muere a los 36 años la actriz Hayden Panettiere, conocida por series como “Heroes”, “Malcolm in The Middle” y “Nashville”

Hayden Panettiere, conocida por sus papeles en “Heroes”, “Nashville” y dos entregas de la franquicia “Scream”, murió a los 36 años. La noticia fue confirmada por su padre, Skip Panettiere, quien la describió en un comunicado difundido a través de The Hollywood Reporter como “una luz increíble y una fuerza de la naturaleza”, y pidió privacidad para la familia durante este proceso.

Una carrera iniciada desde la infancia

Panettiere comenzó su trayectoria actoral a los cuatro años en la telenovela “One Life to Live”, siguiendo en su adolescencia con el papel de Jessica en la exitosa “Malcolm in the Middle”.

Su papel más reconocido llegó en 2006, cuando protagonizó a una animadora con superpoderes en la serie “Heroes”, donde participó durante cuatro temporadas. Posteriormente interpretó a Juliette Barnes en “Nashville” entre 2012 y 2018, además de dar vida a Kirby Reed en “Scream 4” y “Scream VI”.

Según reportó NME, diversas figuras de la industria le rindieron homenaje en redes sociales. Melissa Barrera, su compañera en “Scream VI”, escribió: “Descansa en paz, dulce Hayden”, mientras Selma Blair expresó: “Te quiero. No te vayas. Por favor”.

A comienzos de este año, Panettiere publicó sus memorias, tituladas “This Is Me: A Reckoning”, donde abordó su experiencia con la depresión posparto, la adicción y su proceso de recuperación, además de declararse bisexual. La actriz mantuvo una relación con el boxeador Wladimir Klitschko, con quien tuvo una hija en 2014. Su hermano menor, el también actor Jansen Panettiere, falleció en febrero de 2023 a los 28 años por complicaciones de la válvula aórtica.