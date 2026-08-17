Panoramas gratuitos este 22 y 23 de agosto: Ruta Coffee Party en Barrio Italia, Mercado Colores de Yungay, expo de autos clásicos en Ñuñoa y torneo de puzzles en el MUT

Este penúltimo fin de semana de agosto llega con diferentes panoramas entretenidos para disfrutar con amigos, familia o simplemente animarse a recorrer la ciudad en solitario.

El itinerario puede comenzar en Providencia y continuar hasta Santiago, donde se realizará una nueva edición del Mercado Colores de Yungay, en uno de los barrios históricos de la comuna.

Y para los fanáticos de los juegos, este 22 de agosto el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) realizará un torneo de puzzles, una instancia para compartir y alejarse por un momento del scrolleo de las pantallas.

Ruta Coffee Party en Barrio Italia

Un evento entretenido para disfrutar tanto de la mañana como de la tarde invernal es la Ruta Coffee Party, que se realizará en Barrio Italia este sábado 22 de agosto. Entre las 10:00 y las 20:00 horas, participarán cerca de 20 cafeterías y más de 50 DJ.

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Primer mercado francés en Providencia

Dentro de la misma comuna se realizará el primer mercado francés. La instancia busca promover lo mejor de la gastronomía francesa, disfrutar de un buen café y también profundizar en distintos aspectos de su cultura.

El evento, organizado por el Instituto Francés, Prisma Francés, HUB Providencia y la Boulangerie Paname, busca traer un pedacito de Francia al corazón de Providencia.

Sábado 22 de agosto

De 9:00 a 15:00 horas

Calle Pintor Casanova, frente al Instituto Francés

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Mercado Colores de Yungay

Una nueva edición del Mercado Colores de Yungay regresa este sábado 22 de agosto, esta vez en pleno invierno. La jornada, que se extenderá entre las 12:00 y las 20:00 horas, promete arte, cultura, emprendimiento local y una variada oferta gastronómica en la comuna de Santiago.

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Expo Interactiva de Autos Clásicos en Ñuñoa

Este domingo 23 de agosto se realizará la Expo Interactiva de Autos Clásicos en Barrio Italia, Ñuñoa. El evento gratuito invita a viajar por la historia sobre ruedas y disfrutar de una jornada dedicada a los vehículos clásicos.

Fecha: domingo 23 de agosto

Horario: 12:00 a 18:00 horas

Lugar: Avenida Italia, entre Caupolicán y Colo Colo, Ñuñoa

Entrada: evento gratuito

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Torneo de puzzles en el MUT

Para los fanáticos de los rompecabezas, esta es una instancia ideal. Este sábado 22 de agosto se realizará un torneo de puzzles, que podrá disputarse en duplas o equipos. Además, habrá una instancia de intercambio puzzlero, armado colectivo, armado libre y otras actividades abiertas al público general.

Cronograma

10:00 – 13:00: Campeonato de duplas adultas, 500 piezas.

14:00 – 15:00: Gran intercambio puzzlero, abierto al público.

15:00 – 18:00: Campeonato en equipos, 1.000 piezas.

Lugar: Piso 1, MUT.