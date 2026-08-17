¿Tienes entre 12 y 17 años? Los Jaivas y School of Rock abren convocatoria para 15 becas de música

La Fundación Cultural Los Jaivas y School of Rock abrieron las postulaciones para la séptima edición de su programa de becas de educación musical, dirigido a niños, niñas y jóvenes de entre 12 y 17 años de todo Chile.

La convocatoria 2026 entregará 15 becas que permitirán estudiar gratuitamente durante un trimestre en los programas de formación de School of Rock.

El plazo para participar se extenderá hasta el domingo 6 de septiembre, a las 23:59 horas.

El programa nació en 2020 como una iniciativa destinada a ampliar el acceso a formación musical, especialmente entre jóvenes que enfrentaban dificultades económicas o geográficas para estudiar un instrumento.

Su primera convocatoria superó las 700 postulaciones y terminó beneficiando a 15 estudiantes. Desde entonces, el proyecto se ha realizado anualmente.

De acuerdo con los antecedentes entregados por sus organizadores, las seis convocatorias anteriores acumulan alrededor de 2.500 postulaciones.

La beca contempla alternativas presenciales para seleccionados de la Región Metropolitana, Concón, Antofagasta y Concepción. También continuará disponible la modalidad remota, lo que permite participar a jóvenes que viven en otras zonas del país.

“Desde la primera edición de la beca, que era online, nos dimos cuenta que habían jóvenes interesados en la música a lo largo de todo el país”, señaló Juanita Parra, baterista de Los Jaivas.

La iniciativa se ha ido ampliando junto con la presencia de School of Rock en Chile. En 2025, por ejemplo, la apertura de la sede de Concepción permitió incorporar por primera vez esa ciudad a la modalidad presencial.

Una de las oportunidades de la convocatoria 2026 será la posibilidad de que uno de los 15 seleccionados participe junto a School of Rock en Kidzapalooza 2027, espacio infantil y familiar de Lollapalooza Chile.

¿Cómo postular?

Pueden participar jóvenes de 12 a 17 años residentes en cualquier región de Chile.

Las postulaciones comenzaron el viernes 14 de agosto y estarán disponibles hasta las 23:59 horas del domingo 6 de septiembre de 2026.

Las bases y el formulario de inscripción están disponibles a través del sitio de la Fundación Cultural Los Jaivas.