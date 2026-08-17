Empresa estadounidense de biotecnología anuncia inversión de US$ 300 millones en Chile

La empresa estadounidense Solugen, especializada en bioquímica industrial sostenible, proyecta instalar una planta en Chile con una inversión cercana a los US$ 300 millones.

La iniciativa busca convertir al país en el principal centro de operaciones de la compañía para el cono sur.

El proyecto fue presentado al ministro de Economía, Daniel Mas, en una reunión en la que participaron el CEO de Solugen, James Beageal, el vicepresidente de Negocios Internacionales, Carlos Díaz, el gerente de la compañía en Chile, Leonardo Pérez, y el abogado y representante legal de la empresa, Jaime Barrientos.

600 empleos en construcción y 300 puestos permanentes

De acuerdo con la compañía, el proyecto contempla la generación de 600 empleos durante la fase de construcción y 300 puestos de trabajo permanentes una vez que la planta entre en funcionamiento, cifra que no incluye a proveedores ni a personal de servicios especializados asociados a la operación.

Solugen fue fundada en Houston, Estados Unidos, y se ha posicionado como una de las empresas más innovadoras de la industria química a nivel mundial al reemplazar procesos tradicionales basados en combustibles fósiles por tecnología inspirada en la biología.

Según explicó la empresa, este modelo de producción biotecnológica a bajas temperaturas permite reducir de forma significativa la huella de carbono del proceso industrial y contribuye a generar carbono negativo.

“Chile reúne condiciones excepcionales para convertirse en la plataforma de crecimiento en Sudamérica”

El CEO de Solugen, James Beageal, señaló que Chile reúne condiciones excepcionales para convertirse en la plataforma de crecimiento de la compañía en Sudamérica: “Vemos un país con instituciones sólidas, industrias altamente desarrolladas y un fuerte compromiso con la innovación y la sostenibilidad“.

“Nuestra intención es construir una operación de largo plazo que genere empleo, impulse nuevas capacidades productivas y contribuya a que sectores estratégicos sean cada vez más competitivos mediante tecnologías limpias“, agregó.

El gerente de Solugen en Chile, Leonardo Pérez, afirmó que la compañía buscará desarrollar el proyecto en estrecha coordinación con el Estado, cumpliendo los procesos técnicos, jurídicos y regulatorios exigidos por la legislación chilena.

En la misma línea, el abogado de la empresa, Jaime Barrientos, expresó su expectativa de que la tramitación de permisos sea expedita, en un contexto en que la compañía confía en el impulso que las autoridades del Gobierno del presidente Kast buscan dar a la inversión.

La empresa valoró la disposición del Gobierno para recibir nuevas inversiones, y planteó que este proyecto podría convertir a Chile en la puerta de entrada para una nueva generación de industrias basadas en la biotecnología a nivel regional.