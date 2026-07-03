Más de US$ 16 mil millones en 86 proyectos: Gobierno destaca récord en aprobaciones ambientales en Chile durante segundo trimestre

El Gobierno dio a conocer que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) registró un histórico récord en aprobaciones ambientales en Chile entre abril y junio de este año.

Durante el segundo trimestre se autorizó un monto de US$ 16.455 millones distribuidos en 86 proyectos de inversión. De acuerdo a las autoridades, esta cifra “representa el mayor monto de capital aprobado en un solo trimestre desde que existen registros oficiales en el país”.

Según detallaron, los meses de abril, mayo y junio lideran el ranking de montos aprobados por el SEA. El listado de años anteriores es:

2026 – Trimestre II: US$ 16.455 millones (86 proyectos aprobados)

2025 – Trimestre IV: US$ 14.609 millones (106 proyectos aprobados)

2025 – Trimestre III: US$ 14.133 millones (100 proyectos aprobados)

2012 – Trimestre IV: US$ 12.363 millones (205 proyectos aprobados)

2013 – Trimestre IV: US$ 9.921 millones (168 proyectos aprobados)

Proyectos de inversión aprobados: ¿Cuáles son?

El Ejecutivo detalló que los más de 16 mil millones de dólares estarán concentrados en dos megaobras de infraestructura portuaria:

Aguas Marítimas en la Región de Antofagasta. La iniciativa contempla una inversión de US$ 5.000 millones.

Puerto Exterior de San Antonio en la Región de Valparaíso. Se trata de un “megaproyecto logístico fundamental para el comercio exterior que suma US$ 4.000 millones”.

Dichas iniciativas, además, ayudarán a impulsar el empleo local debido a la necesidad de mano de obra en las zonas de influencia.

Así, durante el primer semestre de 2026 se concretó una inversión total visada de US $24.209 millones, correspondientes a 161 proyectos.

La ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, destacó que las cifras otorgan previsibilidad a inversionistas y, a la vez, el cumplimiento de las normativas “garantiza la protección y seguridad para todas las comunidades locales”.

Por su parte, el director ejecutivo del SEA, Arturo Farías, comentó que durante su gestión se buscará reducir los plazos de evaluación en un 30%, manteniendo al mismo tiempo el estándar ambiental chileno.

Actualmente, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) mantiene en calificación 371 proyectos por una suma que asciende a US$ 90.973 millones.