De Urresti acusa visión “ideológica” de Quiroz por megarreforma: “No escucha”

El senador del Partido Socialista e integrante de la Comisión de Medio Ambiente, Alfonso de Urresti, cuestionó la postura del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, en medio de la discusión por la megarreforma o Ley de Reconstrucción Nacional.

En entrevista con CNN Chile Radio, el parlamentario sostuvo que el escenario de conversaciones entre el Gobierno y la oposición sigue “trabado”, pese a los esfuerzos impulsados desde el Senado para abrir una mesa de trabajo.

“Nosotros tenemos la costumbre en el Senado de discutir, no atrincherarnos en posiciones. La presidenta del Senado, Paulina Núñez, ha convocado una mesa, pero vemos que ahí el ministro Quiroz se mantiene inmodificable en sus posiciones”, afirmó.

“Hay una visión bastante ideológica”

De Urresti acusó que el Ejecutivo ha mantenido una postura rígida frente a los reparos de la oposición y de otros actores, como alcaldes que han advertido preocupación por la exención del pago de contribuciones.

“Creo que hay una visión bastante ideológica por parte de un sector del Gobierno, ideológica en materia de llevar adelante determinadas reformas y modificaciones que no apuntan a un principio en que todos podemos estar de acuerdo, que es mejorar la competitividad, avanzar en crecimiento”, sostuvo.

El senador PS afirmó que el Gobierno no ha mostrado suficiente disposición a modificar aspectos centrales de la iniciativa, pese a que la aprobación en general se logró con un margen estrecho.

“Toda la oposición en bloque votó en contra porque no hay ninguna capacidad de convencer, de persuadir, de recoger iniciativas”, señaló.

“Veo que hay una visión ideológica que no entiende que el crecimiento, el mayor dinamismo de nuestra economía, se logra con amplios acuerdos, con acuerdos que den estabilidad en el tiempo”, agregó.

Críticas al formato de la reforma

El parlamentario también cuestionó que el proyecto reúna materias tributarias, laborales, económicas, ambientales y sectoriales en una sola iniciativa.

“Debiera desacoplar, separar algunas iniciativas. Este es un proyecto que tiene modificaciones laborales, económicas, tributarias, medioambientales”, planteó.

A juicio de De Urresti, ese diseño impide una discusión especializada de materias que ya están siendo abordadas en otros proyectos.

“Es un mal ejemplo que creo que se está copiando de Argentina, lo que le llaman esta ley autobús, en que en una ley le ponen todo tipo de materias, con lo cual se evita la discusión de fondo especializada”, dijo.

En particular, pidió separar las normas ambientales, ya que actualmente se discuten en el Congreso cambios a la Superintendencia del Medio Ambiente y al Servicio de Evaluación Ambiental.

“Dos ejes pilares de la institucionalidad de la ley ambiental están en discusión hoy día, y las propias normas que vienen en esta ley de mal llamada reconstrucción entran en contradicción”, sostuvo.

“Falta de experiencia legislativa”

El senador también apuntó al ministro Quiroz por la forma en que se ha conducido la tramitación del proyecto.

“Siento que el ministro Quiroz, por su falta de experiencia legislativa, no conoce la mejor manera de tramitar la técnica legislativa”, afirmó.

De Urresti sostuvo que, aunque comparte el objetivo de mejorar la competitividad y reactivar la economía, el proyecto está mal estructurado.

“Creo que está bien la intención, pero está mal, mal, mal estructurado”, dijo.

Además, advirtió que algunas normas ambientales podrían aumentar la judicialización de conflictos y retroceder en avances institucionales construidos durante los últimos años.

“Lo único que se va a hacer es judicializar las situaciones, judicializar los conflictos y volver a algo que ya superamos hace aproximadamente ocho años”, señaló.

Invariabilidad tributaria y eventuales cambios futuros

Consultado por los aspectos centrales de la reforma, el senador criticó la propuesta de invariabilidad tributaria por 25 años.

“La invariabilidad a 25 años es hipotecar por seis gobiernos hacia adelante la capacidad de otros gobiernos”, afirmó.

De Urresti advirtió que, si una reforma de esta magnitud se aprueba sin acuerdos amplios, podría ser modificada por un futuro gobierno.

“Si no hay acuerdo, si no hay ninguna capacidad de entenderse, obviamente es algo que no te interpreta”, dijo.

De todos modos, el parlamentario aseguró que la oposición mantiene disposición a conversar y que su bancada entregó cerca de 40 propuestas al Ejecutivo.

“Uno no se cierra en una posición. Cuando dialoga, las dos partes conversan y tú tienes que tener capacidad de ceder y entender que tu propuesta puede ser perfeccionada”, afirmó.

“Al menos yo no he visto eso de parte del ministro Quiroz en las actuaciones que hemos tenido, en las reuniones que hemos tenido”, cerró.