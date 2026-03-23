SernamEG rechaza nueva petición de libertad condicional de Mauricio Ortega, agresor de Nabila Rifo

En 2025, la justicia aprobó la segunda petición de libertad condicional presentada por Mauricio Ortega, pero Sernameg interpuso un recurso ante la Corte Suprema que terminó con revocarle el beneficio y tuvo que volver a la cárcel un mes después.

Este lunes, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (Sernameg) se opuso a la solicitud de Mauricio Ortega para acceder a la libertad condicional, tras ser condenado en 2017 a una pena de 18 años que se le impuso como autor de lesiones graves, gravísimas y violación de morada en contra de su pareja, Nabila Rifo.

Esta es la tercera vez que el condenado postula a este beneficio.

“Tras ser notificados por el Poder Judicial sobre una nueva postulación del condenado Mauricio Ortega Ruiz a la libertad condicional, nos oponemos firmemente a la concesión de este beneficio y ya presentamos formalmente los descargos de la víctima ante la Comisión de Libertad Condicional de Aysén”, señaló el Sernameg a través de un comunicado público.

La entidad recordó que, en octubre de 2025, el imputado fue uno de los seleccionados para optar a la libertad condicional, que fue posteriormente revocada por la Corte Suprema tras un recurso de amparo presentado por el Sernameg, que derivó en su regreso a la cárcel en noviembre.

“En octubre del año pasado, la solicitud fue aceptada, pero posteriormente revocada por la Corte Suprema, tras un recurso de amparo que presentó el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. El fallo estableció que no se consideraron adecuadamente las condiciones de discapacidad visual de la víctima, lo que requería ajustes específicos para garantizar el ejercicio efectivo de sus derechos, declarando ilegal lo resuelto al vulnerar el debido proceso”, explicó la entidad.

Finalmente, apuntaron: “Como institución, reiteramos nuestro compromiso con la defensa de los derechos de las víctimas de violencia de género, con el acceso a la justicia y con el respeto pleno a su derecho a ser oídas en cada etapa del proceso”.