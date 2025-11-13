Museo Violeta Parra comenzará obras de rehabilitación con miras a su reapertura en 2026

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, señaló que se proyecta la apertura del Museo Violeta Parra, ubicado en la comuna de Santiago, durante el primer trimestre de 2026, cuando se espera que abra sus puertas al público.

La ministra de las Culturas, Carolina Arredondo, anunció que el viernes 14 de noviembre se dará inicio a las obras de rehabilitación del Museo Violeta Parra, ubicado en la comuna de Santiago.

“Estamos felices de poder iniciar las obras de rehabilitación del Museo Violeta Parra. Que estas obras comiencen y poder proyectar su apertura de cara al público para el primer trimestre de 2026 es muy valioso, sobre todo porque el museo está emplazado en un epicentro y es vecino de instituciones como Vicuña Mackenna 20 y el Centro Cultural Gabriela Mistral, entre muchas otras”, destacó la secretaria de Estado.

Por su parte, Denise Elphick, directora del museo, complementó: “Estamos muy contentos de llegar a este momento. Hemos trabajado durante dos años para poder iniciar las obras y hoy ya es una realidad. Estamos trabajando con la empresa JLA Ingeniería y Construcción, que se adjudicó la licitación; ya contamos con la instalación de faena y mañana comenzamos oficialmente los trabajos”.

Y subrayó: “Para nosotros es fundamental devolverle a la ciudadanía un espacio que es de todos y todas, especialmente por el lugar que ocupa en la ciudad. Que Violeta vuelva a habitar este espacio, que este museo vuelva a abrir sus puertas, es la misión que nos convoca durante los 122 días de obra que tenemos por delante”.

En cuanto al financiamiento de la rehabilitación, Elphick detalló que “mil millones de pesos provenientes de los seguros comprometidos han sido destinados a esta etapa del proyecto, distribuidos en tres partidas principales: maquillaje de hormigón, muro cortina y el inicio de obra, junto a su coordinación con la empresa JLA Ingeniería y Construcción Ltda.”

“El directorio de la Fundación Museo Violeta Parra tomó la decisión de avanzar por etapas, dejando pendiente únicamente el auditorio para el próximo año”, agregó.

Cabe recordar que este recinto cultural fue incendiado en tres ocasiones durante el estallido social.