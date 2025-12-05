Museo de Historia Natural de Concepción recibió 112 fósiles decomisados por Aduanas

Las piezas fueron incautadas mientras eran transportadas por viajeros vía terrestre en los pasos fronterizos Pichachén (Región del Biobío) y Pehuenche (Región del Maule).

El Museo de Historia Natural de Concepción (Región del Biobío) recibió 112 fósiles que fueron incautados por Aduanas.

Se trata de piezas paleontológicas que estaban bajo custodia de la Aduana Regional de Talcahuano, luego de ser decomisadas mientras eran transportadas por viajeros vía terrestre en los pasos fronterizos Pichachén (Región del Biobío) y Pehuenche (Región del Maule).

La coordinación de la entrega contó con la asesoría de la Unidad de Asuntos Internacionales y Tráfico Ilícito de Bienes Patrimoniales del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural (Serpat), institución con la que Aduanas tiene un convenio de colaboración a nivel nacional.

La directora de la Aduana de Talcahuano, Katherine Ampuero, entregó los fósiles al director del museo, Eduardo Becker, y a la paleontóloga de la institución, Katherine Cisterna.

En total, se trata de 112 fósiles de diverso tipo, entre bivalvos y amonites.

Ampuero explicó que “dentro de los roles que tenemos como Aduanas, está proteger y controlar el intercambio transfronterizo del patrimonio cultural de Chile y del resto de los países del mundo. Esto es muy relevante para todos los Estados, ya que de esta forma se impide el tráfico o contrabando de este tipo de bienes a través de mercados ilegales”.

Por su parte, Becker destacó que la labor del Museo no se relaciona solo con custodiar el patrimonio, sino también “brindar apoyo técnico como institución especializada. En estos momentos nos encontramos colaborando en el desarrollo de una guía binacional entre Chile y Argentina, la cual ha sido impulsada por la Unidad de Asuntos Internacionales y Tráfico Ilícito del SERPAT con la finalidad de prestar apoyo a ambos países en la identificación de bienes que son susceptibles al tráfico”.

El Museo y la Aduana de Talcahuano colaboran desde 2021 en la identificación de material arqueológico y paleontológico, con el objetivo de dar cumplimiento a la ley 17.288 y a los acuerdos de la Convención de la Unesco de 1970, para la lucha contra el tráfico ilícito de bienes patrimoniales.