País policial

Murió hombre baleado en presunto parricidio en Chiguayante: Su madre fue detenida como principal sospechosa

Por CNN Chile

28.09.2025 / 16:51

{alt}

La mujer, sindicada como autora del ataque que costó la vida a sus dos hijos en Chiguayante, fue detenida este domingo mientras portaba un arma de fuego.

Este domingo se confirmó la muerte del hombre que permanecía en riesgo vital tras ser baleado junto a su hermana en un presunto parricidio ocurrido en Chiguayante, región del Biobío.

El director del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente, donde permanecía internado, informó que el paciente estuvo “hemodinámicamente muy inestable, con altos requerimientos de drogas vasoactivas sin respuesta adecuada”, lo que finalmente derivó en su fallecimiento, según informó Radio Biobío.

La víctima se suma a su hermana, quien murió el mismo viernes en el domicilio donde se registró el ataque.

La principal sospechosa del crimen es la madre de ambos, detenida este domingo mientras portaba un arma de fuego.

De acuerdo con los antecedentes, la mujer habría disparado contra sus dos hijos al interior de una vivienda en Chiguayante, provocando la muerte inmediata de la joven y dejando gravemente herido a su hermano. Tras el ataque, huyó en un automóvil que más tarde fue encontrado por Carabineros en un sector rural de Coihueco, región de Ñuble.

DESTACAMOS

Cultura Con Isabel Allende en persona y la presentación de Mónica Rincón: así fue el evento en que se revelaron las primeras imágenes de la serie La Casa de los Espíritus

LO ÚLTIMO

#LODIJERONENCNN Isabel Allende y el problema de transar libertades por seguridad: "No necesitamos una dictadura para eso"
Cadem: Evelyn Matthei acorta distancia con Kast y Kaiser supera a Parisi en intención de voto por primera vez con un 11%
Allende y los riesgos de derivas autoritarias: "Lo primero que atacan son los derechos de la mujer"
Influyentes, capítulo 72: Isabel Allende
Patricio Toledo sufre infarto en pleno homenaje de la Universidad Católica: Fue reanimado y está estable
Temblor de mediana intensidad sacude Región de Tarapacá: SHOA descarta tsunami para las costas del país