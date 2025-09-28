Murió hombre baleado en presunto parricidio en Chiguayante: Su madre fue detenida como principal sospechosa

La mujer, sindicada como autora del ataque que costó la vida a sus dos hijos en Chiguayante, fue detenida este domingo mientras portaba un arma de fuego.

Este domingo se confirmó la muerte del hombre que permanecía en riesgo vital tras ser baleado junto a su hermana en un presunto parricidio ocurrido en Chiguayante, región del Biobío.

El director del Hospital Regional Guillermo Grant Benavente, donde permanecía internado, informó que el paciente estuvo “hemodinámicamente muy inestable, con altos requerimientos de drogas vasoactivas sin respuesta adecuada”, lo que finalmente derivó en su fallecimiento, según informó Radio Biobío.

La víctima se suma a su hermana, quien murió el mismo viernes en el domicilio donde se registró el ataque.

La principal sospechosa del crimen es la madre de ambos, detenida este domingo mientras portaba un arma de fuego.

De acuerdo con los antecedentes, la mujer habría disparado contra sus dos hijos al interior de una vivienda en Chiguayante, provocando la muerte inmediata de la joven y dejando gravemente herido a su hermano. Tras el ataque, huyó en un automóvil que más tarde fue encontrado por Carabineros en un sector rural de Coihueco, región de Ñuble.