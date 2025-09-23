Municipalidad de Santiago aclara que no existe obligación de pago tras incripción de Sierra Bella en Conservador de Bienes Raíces

A través de un comunicado, se detalló que el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, instruyó mantener todas las acciones legales para proteger los recursos municipales, subrayando que no existe ninguna sentencia que obligue al pago por el inmueble.

La Municipalidad de Santiago aclaró este martes que la reciente inscripción de la compraventa de la ex clínica Sierra Bella en el Conservador de Bienes Raíces no implica una obligación de pago ni resuelve el fondo del conflicto judicial en torno al cuestionado contrato.

La inscripción se concretó tras la resolución del 19° Juzgado Civil de Santiago, que acogió una gestión voluntaria presentada por la Inmobiliaria San Valentino SpA.

Sin embargo, desde el municipio enfatizaron que la operación sigue siendo objeto de disputa judicial.

A través de un comunicado, se detalló que el alcalde de la comuna, Mario Desbordes, instruyó mantener todas las acciones legales para proteger los recursos municipales, subrayando que no existe ninguna sentencia que obligue al pago por el inmueble.

El municipio también advirtió que actualmente hay recursos pendientes en la Corte de Apelaciones, además de un juicio civil de nulidad en curso.

Pese a que no hay una investigación penal activa debido al desistimiento original de la compraventa, la administración comunal solicitó la reapertura del caso, argumentando que la reciente reinscripción cambia el estado jurídico del hecho y genera un posible perjuicio al patrimonio fiscal, lo que a su juicio debe ser perseguido penalmente.

Contexto del caso

El contrato de compraventa entre la Municipalidad de Santiago y la Inmobiliaria San Valentino fue aprobado durante la administración de la exalcaldesa Irací Hassler.

Sin embargo, la operación fue suspendida en enero de 2023 tras cuestionamientos al avalúo del inmueble, lo que dio paso a una investigación del Ministerio Público que finalmente fue archivada.