Municipalidad de Peñalolén se querella contra exalcaldesa Leitao por fraude al fisco y falsificación de instrumento público

La exautoridad comunal se refirió a la situación, señalando que "tiene un claro objetivo comunicacional".

La Municipalidad de Peñalolén, encabezada por el alcalde Miguel Concha (Frente Amplio) presentó una querella en contra de la administración de la exalcaldesa Carolina Leitao, actual subsecretaria de Prevención del Delito.

La acción judicial es por los delitos de fraude al fisco y falsificación de instrumento público y también incluye a Patricio Escobar, exadministrador municipal; Tamara Rubio, directora de administración y finanzas (DAF, suspendida en el marco de un sumario interno del Municipio), Juan Pino, exdirector de la secretaría de planificación comunal (SECPLA) y a todos quienes resulten responsables.

La querella nace de una auditoría anunciada por Concha cuando llegó al Municipio, la cual detectó una millonaria falta de fondos en las arcas municipales. En un principio se estimó un monto negativo de cerca de 9 mil millones. Posteriormente, una auditoría externa elevó dicho monto a alrededor de $16.300 millones.

Más tarde, se llevaron a cabo las diligencias pertinentes y el monto fue actualizado a al menos $12 mil millones.

Según dicta el documento, los querellados realizaron distintos mecanismos que afectaron las arcas del municipio. Por ejemplo, se sobreestimaban los ingresos que tendría la Municipalidad en un determinado año y luego se autorizaban y ejecutaban gastos sin tener los fondos para hacerlo.

Querella contra exalcaldesa Leitao

“Lo que plantean las investigaciones y la querella son dos delitos, fraude al fisco y falsificación de instrumento público. Esto, a través de un mecanismo que tiene diversas vías y que lo que sostenía era que se proyectaban ingresos que eran totalmente injustificados“, detalló el alcalde Miguel Concha.

A ello se sumaba “un presupuesto infladísimo y un gasto irresponsable, lo cual generaba una bicicleta y terminaba con la utilización de recursos que estaban destinados a un proyecto, que finalmente se utilizaban en otra cosa para solventar la deuda”.

Por su parte, la exalcaldesa Leitao abordó la situación y dijo: “No me puedo referir a un documento y a algo que no conozco. Además, mi responsabilidad hoy día es abocarme a las tareas que se me han encomendado y por lealtad al Gobierno no voy a entrar en una polémica que, a mi juicio y a todas luces, tiene un claro objetivo comunicacional“.

“En su oportunidad voy a abordar este tema en profundidad. Lo haré con la convicción y la responsabilidad que me ha caracterizado siempre como servidora pública”, cerró.