Municipalidad de Zapallar, Conaf y ONG impulsan restauración ecológica en Isla Cachagua para proteger al pingüino de Humboldt

La iniciativa impulsada por la Municipalidad de Zapallar, junto a la ONG Island Conservation y la Corporación Nacional Forestal, busca reforzar la protección del pingüino de Humboldt, además de controlar especies invasoras, mejorar la gestión de áreas protegidas y resguardar la conexión entre los ecosistemas marinos y terrestres.

La Municipalidad de Zapallar, junto a la ONG Island Conservation y la Corporación Nacional Forestal (Conaf), se encuentran trabajando en la restauración ecológica de la Isla Cachagua con el objetivo de reforzar la protección del pingüino de Humboldt.

Esta iniciativa tiene como objetivo fortalecer la protección de la biodiversidad insular, controlar especies invasoras, mejorar la gestión de áreas protegidas y resguardar la conexión entre los ecosistemas marinos y terrestres.

Cabe destacar que la Isla Cachagua es una zona de descanso para los mamíferos marinos.

El alcalde de la comuna, Gustavo Alessandri, detalló en La Tercera que “serán equipos especializados los que trabajarán en el lugar y lo harán con los permisos correspondientes y, obviamente, cumpliendo estrictos estándares ambientales”.

Por su parte, la encargada del proyecto desde la Oficina de Sustentabilidad, María Jesús Lewin, concluyó que “las labores consideran la remoción de estos mamíferos invasores como una medida que apunta a disminuir la presión sobre la fauna nativa y, como consecuencia, estaremos preocupándonos de mejorar las condiciones de reproducción del pingüino de Humboldt”.