Municipalidad de Santiago ordena paralizar restauración de la fachada de La Moneda: No tenían permiso desde el municipio

Según información de CNN Chile, en una notificación dirigida a la administradora de La Moneda, Antonia Illanes, la Dirección de Obras Municipales aseguró que no contaban con su autorización para la ejecución de las faenas.

La Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Municipalidad de Santiago ordenó paralizar la restauración del Palacio de La Moneda, la que había comenzado hace algunos días.

Según información a la que tuvo acceso CNN Chile, la resolución se adoptó a raíz de que se estimó que las obras no contaban con el permiso de la DOM, situación que ya fue notificada a la directora administrativa de Presidencia, Antonia Illanes.

Desde el municipio -liderado por el alcalde Mario Desbordes (RN)- se indicó que “el motivo específico de la paralización es que se estaban ejecutando trabajos en su fachada, incluyendo la instalación de andamios en bien nacional de uso público, sin contar con el correspondiente permiso de la Dirección de Obras Municipales. Esta acción infringe lo indicado en el Artículo 116° de la L.G.U.C. y el Artículo 5.1.19. de la O.G.U.C..”.

La restauración del palacio presidencial había comenzado recientemente y contemplaba una inversión total de $4.629 millones, en un plazo de ejecución de 365 días corridos.

La empresa que se había adjudicado los trabajos de la fachada es Pío V Limitada, por un total de $3.890 millones netos.

Del mismo modo, la DOM detalló que la resolución “ordena la paralización inmediata de las obras en conformidad al Artículo 146° de la L.G.U.C.. Para el alzamiento de la paralización y el reinicio de las faenas, se exige la acreditación previa del Permiso de Obras de Mantención y el Permiso de Ocupación de Bien Nacional de Uso Público (B.N.U.P.) aprobados por la Dirección de Obras, junto con la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales, conforme a la Ley N° 17.288. El incumplimiento de lo ordenado dará inicio a un proceso de fiscalización conforme a los Artículos 20° y 21° de la L.G.U.C.”.

Finalmente, se detalló que la “notificación principal se dirigió a Antonia Illanes Riquelme, en su calidad de Directora Administrativa Presidencia de la República , y al Fisco de Chile, como propietario del inmueble. También se notificó a la empresa ejecutante de los trabajos, Constructora Pio V Ltda. Además, la resolución incluye la instrucción de distribuir copias a la Presidencia de la República”.