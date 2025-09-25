Municipalidad de Santiago acoge reclamo de vecinos por fiestas, consumo de alcohol y drogas cerca de universidades

La Municipalidad de Santiago, en relación con los reclamos de los vecinos por las constantes fiestas, consumo de alcohol y drogas, así como acumulación de basura en el sector de Erasmo Escala con Cienfuegos, señaló que están abordando la problemática. Sin embargo, advirtieron que “no depende únicamente del control policial o municipal”.

Vecinos de la comuna de Santiago han denunciado una serie de incivilidades, como fiestas constantes, ruidos molestos y acumulación de basura. Esta situación se ha prolongado durante años y se ha ido agudizando con el tiempo.

Antecedentes del caso

En la intersección de Erasmo Escala con Cienfuegos, cerca de la estación Los Héroes del Metro de Santiago, se encuentran dos casas de estudios: la Universidad Alberto Hurtado e Inacap.

Según relataron los vecinos a Radio Biobío, “veo cada día cómo los alumnos de la UAH se apoderan de la calle, no dejan pasar, consumen alcohol y drogas, se dan la libertad de comercializar sus productos”, dejando botellas de cerveza, vino y cajetillas de cigarro.

La comunidad expresó además su preocupación por la situación del sector: “De lunes a viernes están en un carrete en la calle, con droga, microtraficantes y robos”.

¿Qué dice la Universidad Alberto Hurtado?

Alfredo Blanco, director de Operaciones de la universidad, aclaró en el mismo medio: “No está comprobado que sean nuestros estudiantes los involucrados en estas situaciones, pero sí existe preocupación por parte de la universidad por lo que ocurre en Erasmo Escala. Nuestro alcance llega hasta el interior de la universidad; lo que sucede en el espacio público no podemos manejarlo directamente, para ello existen otras instituciones”.

Por su parte, Edgar Cofré, jefe de Operaciones de la Municipalidad de Santiago, subrayó que la solución no depende únicamente del control policial o municipal, sino que también hay “otros factores internos que estamos tratando de mediar para generar una solución”.

En ese sentido, destacó la disposición de la organización estudiantil, aunque reiteró su rechazo a la situación actual respecto al consumo de alcohol y drogas en el sector.