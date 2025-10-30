Municipalidad de Providencia interpone querella criminal contra tres estudiantes del Liceo Lastarria tras incidentes

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, sostuvo que, tras los disturbios registrados durante la mañana de este jueves, se presentará una querella criminal contra tres estudiantes del establecimiento. “Quemaron el patio, pusieron en riesgo la vida y seguridad de toda la comunidad”, subrayó.

Durante este jueves, la Municipalidad de Providencia anunció que interpondrá una querella criminal contra los tres estudiantes que fueron detenidos al interior del Liceo Victorino Lastarria.

El alcalde de la comuna, Jaime Bellolio, detalló que la Corporación de Desarrollo Social, a cargo de los recintos educativos, presentará la acción judicial en contra de los tres alumnos aprehendidos por “graves hechos ocurridos al interior y exterior” del establecimiento.

En paralelo, según publicó La Tercera, se activaron los protocolos del Reglamento Interno de Convivencia Escolar, que podrían derivar en una presunta expulsión.

“Lo que ocurrió hoy en el Liceo Lastarria es de la máxima gravedad, no solo porque utilizaron armas como las bombas molotov, sino porque también se las lanzaron a otros estudiantes que intentaron frenar su actuar”, subrayó el jefe municipal de Providencia.

En cuanto al procedimiento, reportó que dos de los estudiantes fueron detenidos dentro del recinto, mientras que el tercero lo fue en el exterior.

“Los tres participaron en los disturbios. Quemaron el patio, pusieron en riesgo la vida y seguridad de toda la comunidad, y el Ministro de Educación, el de Seguridad y el gobierno completo están mudos”, cerró Bellolio.