Municipalidad de Lo Barnechea anuncia desalojo en el cerro 18 por ser una “zona de alto riesgo”

El desalojo se realizará este martes 2 de diciembre, instancia en la que más de 30 familias abandonarán la quebrada La Zorra, en el cerro 18. “Nos hemos articulado con el INDH, hemos escuchado a Techo y trabajado muy de la mano con la Delegación Presidencial, pero también vamos a tener una mano acogedora para los vecinos”, señaló el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri.

Este martes 2 de diciembre, la Municipalidad de Lo Barnechea informó que se realizará el desalojo de la quebrada La Zorra, en el cerro 18.

El alcalde de la comuna, Felipe Alessandri, detalló que desde hace dos años se está trabajando con las familias que ocupan el terreno de manera irregular y que informes técnicos y un dictamen de Bomberos confirman que la quebrada es una zona de alto riesgo, debido a peligro de inundaciones, deslizamientos e incendios. Lo anterior, explicó, impide una respuesta oportuna ante una emergencia.

“Nos hemos articulado con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), hemos escuchado a Techo y trabajado muy de la mano con la Delegación Presidencial, pero también vamos a tener una mano acogedora para los vecinos”, señaló.

El municipio detalló que, para resguardar la seguridad de las personas, se ha dispuesto un plan de apoyo que incluye subsidio de arriendo por hasta 24 meses, traslado, bodegaje y acompañamiento social. “Más de 30 familias ya han aceptado estos beneficios y están comenzando una nueva etapa en un entorno más seguro”, informó.

El jefe municipal explicó que a la comunidad se le entregará un subsidio de llegada de 340 mil pesos mensuales por 12 meses, prorrogable por otros 12. “Nos preocupamos de la mudanza, del bodegaje, incluso de las mascotas que puedan vivir en la toma”, enfatizó.

“En Lo Barnechea tenemos proyectos importantes en esa zona, pero lo más relevante aquí es la vida de quienes están ahí, que hoy, en las condiciones actuales, están en riesgo frente a cualquier emergencia de la naturaleza”, cerró.