Muñeca Bielorrusa: Defensa de Migueles dice que investigación “no supone prisión preventiva” contra su defendido

Luego de la quinta jornada de formalización el abogado representante del esposo de Ángela Vivanco criticó que gran parte de lo que han sido las audiencias estén enfocadas principalmente en la exmagistrada, sin que ella esté presente.

Este miércoles se llevó a cabo la quinta jornada de audiencia de formalización de imputados en el caso Muñeca Bielorrusa, sesión que estuvo marcada por las críticas que tanto las defensas como la jueza del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago hicieron en contra del Ministerio Público.

Tras la audiencia, el abogado defensor de Gonzalo Migueles -esposo de la exjueza Vivanco-, Patricio Vergara, comentó en primer lugar que representa “una dificultad” para su trabajo el hecho de que se hable en gran parte sobre la exmagistrada “sin que ella se pueda defender”.

“Genera un flanco, definitivamente. Yo no soy abogado de ella y ella ha ocupado un porcentaje muy importante dentro de la audiencia de formalización. Entonces, lo que nos preguntamos es por qué la Fiscalía decidió separar estas imputaciones y hacer una querella de capítulos y por qué no se trajo, porque pese a que esté presentada la querella de capítulos perfectamente ella pudo haber venido. La única prohibición que tenían ahí era solicitar medidas cautelares”, aseguró el abogado.

Por otro lado, Vergara criticó que sin que Migueles fuera funcionario público se le atribuyan penas de la magnitud de uno en los cargos que se le imputan. Esto, específicamente sobre el cohecho del que se le acusa.

Asímismo, la defensa de Migueles aseguró que es falsa la información que planteó Fiscalía respecto a que su representado y Vivanco no tenían cuentas separadas, algo que aducen a propósito de un viaje a España que realizó la exmagistrada.

“Ese es un error: la señora Vivanco sale en comisión de servicio por parte del Poder Judicial y mi representado sale un día después pero con una ruta de avión distinta, es decir, se va a Perú pero se juntan en España. El hecho de que la señora Vivanco haya tenido una tarjeta de crédito del señor Migueles y la haya usado en Europa sin que él esté allá es un hecho que no es real”, afirmó Vergara.

Finalmente el abogado adelantó que una medida cautelar distinta a la de prisión preventiva, como pudiera ser arresto domiciliario o prohibición de acercamiento a terceros, los dejaría satisfechos. Esto es parte de lo que se revisa este jueves 13 de noviembre.