Multitudes marchan en protestas nacionales “Sin reyes” contra políticas de Trump

Manifestantes en las principales ciudades estadounidenses expresan su rechazo a las políticas migratorias, recortes federales y lo que perciben como amenazas a la democracia.

(CNN) – Miles de personas participaron este sábado en las protestas “Sin reyes” que se desarrollaron en más de 2.500 eventos across los 50 estados de EE.UU. contra la administración del presidente Donald Trump. Las movilizaciones coincidieron con el cierre del gobierno federal, en medio de un enfrentamiento entre legisladores republicanos y demócratas por el proyecto de ley de financiación.

Derechos migratorios en el centro de las protestas

En Los Ángeles, los manifestantes mostraron especial preocupación por las políticas migratorias. María Rivera Cummings, una tasadora inmobiliaria de ascendencia mexicana, explicó que las banderas mexicanas y estadounidenses simbolizan cómo “apoyamos de dónde venimos” mientras defienden valores constitucionales.

Gilberto Beas, sentado frente al ayuntamiento, envió un claro mensaje: “ICE debe dejar de hacer lo que está haciendo”.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, quien se unió a las protestas en su ciudad, destacó que los manifestantes representaban “personas de todos los orígenes diferentes” que rechazan “esta agenda de Trump tan llena de odio”.

Desde Charlottesville hasta Ashland, los participantes documentaron concentraciones que en muchos casos superaron las expectativas, con un ambiente descrito como alegre y familiar pero con un mensaje contundente sobre la defensa de la democracia.