Multa de más de $500 millones a exgerente general de Cencosud: Compró acciones con información privilegiada

La Corte de Santiago confirmó la sanción luego que en 2022 el sujeto adquiriera acciones de su propia compañía.

La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó un reclamo de ilegalidad interpuesto por un exgerente general de Cencosud luego de ser multado con UF 15.000 luego que se determinara que compró acciones de la compañía encontrándose en posesión de información privilegiada.

Según lo informado por Diario Constitucional, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) validó la sanción en su contra luego de estimar que en mayo de 2022, el sujeto adquirió 613.026 acciones de Cencosud.

Dicha acción ocurrió mientras seguía existiendo un período de reserva asociado a negociaciones para la eventual adquisición de la cadena supermercadista brasileña Torre y Cía.

Finalmente, el tribunal de alzada declaró como improcedente la acción del sancionado, por lo que confirmó la sanción.

Del mismo modo, la Corte de Santiago estimó que la sanción de UF 15.000 -lo que equivale a unos se encontraba dentro del rango permitido y no evidenciaba falta de proporcionalidad.