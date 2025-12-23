País la florida

Mujer muere tras caer desde piso 14 en La Florida: Investigan posible episodio previo de VIF

Por CNN Chile

23.12.2025 / 07:23



El hecho ocurrió durante la madrugada en un edificio del sector de Froilán Roa con Mirador Azul.

Una mujer murió durante la madrugada de este martes tras caer desde el piso 14 de un edificio ubicado en el sector de Froilán Roa con Mirador Azul, en la comuna de La Florida.

De acuerdo con información preliminar, el hecho ocurrió pasadas las 04:00 horas, luego de un presunto episodio de violencia intrafamiliar registrado previamente.

Según relataron vecinos del sector, antes de la caída se habría escuchado un grito de auxilio proveniente de un hombre, lo que forma parte de los antecedentes que están siendo recabados por las policías.

Tras el hecho, personal de Carabineros aisló el sitio del suceso para realizar las diligencias correspondientes y levantar evidencia.

Investigación por posible caso de VIF

Carabineros indaga si la muerte de la mujer se produjo en el contexto de un episodio de violencia intrafamiliar previo o si se trató de un suicidio.

Las circunstancias exactas del hecho permanecen bajo investigación, mientras se espera que el Ministerio Público instruya las pericias necesarias para esclarecer lo ocurrido.

