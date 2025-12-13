Mujer fue baleada mientras cerraba su local en Independencia: Recibió cerca de cinco disparos

La víctima se mantiene fuera de riesgo vital. La Fiscalía ECOH y la PDI realizan diligencias para establecer las motivaciones del ataque y encontrar a los sujetos que dispararon.

Una mujer fue baleada la noche de este viernes en la comuna de Independencia (Región Metropolitana).

El hecho ocurrió en la intersección de las calles Colón con Echazarreta, cuando la víctima estaba cerrando su local comercial y “fue atacada con disparos, por lo que se ha logrado recabar, por un par de sujetos que, utilizando un arma de fuego, la agredieron en cinco oportunidades aproximadamente“, informó el fiscal ECOH, Esteban Silva.

La víctima es una mujer de nacionalidad peruana de 35 años, quien mantiene situación migratoria regular en Chile.

@ECOH_FiscaliaRM investiga junto a @PDI_CHILE el homicidio frustrado de una mujer extranjera, quien recibió múltiples impactos balísticos mientras se encontraba en la esquina de Colón con Echazarreta, en Independencia. pic.twitter.com/LJxXeF3ZiI — ECOH_Fiscalia_RM (@ECOH_FiscaliaRM) December 13, 2025

Tras el ataque, fue trasladada hasta un recinto asistencial, donde se mantiene internada fuera de riesgo vital.

En tanto, los sujetos se dieron a la fuga.

El fiscal señaló que se encuentran realizando junto a la Brigada de Homicidios de la PDI las diligencias correspondientes para determinar las causas del hecho.

Y añadió que los individuos “vinieron directamente a atacarla” y al parecer no tenían intenciones de robarle sus pertenencias.