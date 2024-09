Murió Mario Gómez, uno de los 33 mineros rescatados de la mina San José

Si bien aún se desconoce la causa de muerte, el minero más longevo de “los 33” era oxígeno dependiente, debido a la silicosis que padecía. De hecho, en 2018 fue hospitalizado por una fibrosis pulmonar.

Este sábado, se dio a conocer el fallecimiento de Mario Gómez (76), uno de los 33 mineros que fueron rescatados de la mina San José en 2010.

La noticia fue informada por la Funeraria Candelaria de Copiapó, en la Región de Atacama.

Gómez fue el minero más longevo de los que quedaron atrapados entre el 5 de agosto y 13 de octubre de 2010, a 700 metros de profundidad, tras el derrumbe en la mina de la Región de Atacama. Tenía 63 años cuando ocurrió el siniestro y fue el noveno en ser rescatado.

Hasta el momento se desconoce la causa del fallecimiento, sin embargo, se cree que tendría relación con la silicosis y fibrosis pulmonar que padecía. De hecho, era oxígeno dependiente desde 2017 por esto mismo y en 2018, tuvo que ser internado en el Hospital del Tórax, en Providencia (Región Metropolitana), ante un agravamiento de su estado de salud.

En 2017, se refirió a su enfermedad en entrevista con La Tercera: “Soy oxígeno dependiente debido a un daño por sobre el 50% a mis pulmones. Yo trabajo en minería desde los 14 años, ahí empecé a juntar tierra, y se puso peor cuando estuvimos todo ese tiempo comiendo polvo en la San José”.

“En pocos meses me siento bastante complicado. La enfermedad avanza y no se detiene. Ando con mi máquina de oxígeno para todos lados, no puedo hacer una vida normal. Estoy encomendado a Dios, pero quiero aferrarme a la vida”, agregó.