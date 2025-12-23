Mueren dos personas tras balacera en una feria navideña en La Florida

Carabineros realizó las diligencias en la intersección de avenida México con Gerónimo de Alderete, en la comuna de La Florida.

Durante la tarde de este martes se registró una balacera en una feria libre ubicada en la comuna de La Florida, incidente que dejó dos personas fallecidas.

Las primeras diligencias se desarrollaron en la intersección de avenida México con Gerónimo de Alderete. Según informó Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 15:00 horas.

¿Qué pasó?

De acuerdo con información preliminar publicada por Emol, un sujeto que se desplazaba en una motocicleta efectuó cerca de 10 disparos con un arma de fuego, dirigidos en contra de una locataria de la feria. El ataque dejó a tres personas lesionadas.

Dos de las víctimas fueron trasladadas al Hospital de La Florida, donde posteriormente se confirmó el fallecimiento de un hombre de 83 años y una mujer de 46 años, debido a la gravedad de sus heridas. En tanto, la tercera persona lesionada se encuentra fuera de riesgo vital.