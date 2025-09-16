Muere seleccionado italiano de esquí tras accidente en La Parva

El joven de 25 años salió despedido tras un mal salto fuera del circuito y chocó con una valla a 7 metros del trazado.

(EFE) — El esquiador italiano Matteo Franzoso, de 25 años, murió la tarde noche del lunes en Santiago, dos días después de haber sufrido una caída entrenando que le provocó un traumatismo craneal y un edema cerebral.

“Matteo Franzoso falleció en una clínica de Santiago de Chile. El atleta italiano de 25 años no se recuperó de las consecuencias de una lesión en la cabeza y el consiguiente edema cerebral, que se produjo tras una caída el sábado durante un entrenamiento en la pista de La Parva, a 50 km de la capital chilena”, informó en un comunicado la Federación Italiana de Deportes de Invierno.

El joven atleta, que hubiera cumplido 26 años este mismo 16 de septiembre y que preparaba su participación en los próximos Juegos de Milano-Cortina 2026, salió despedido tras un mal salto fuera del circuito y chocó con una valla a 7 metros del trazado.

Fue ingresado de inmediato en la unidad de cuidados intensivos de un hospital y se le indujo un coma farmacológico. Sin embargo, el cuerpo de Franzoso no resistió los daños causados por el traumatismo.

Franzoso fue cuarto en descenso en los Campeonatos Mundiales Junior de Narvik, en 2020. Había debutado en la Copa de Europa el 13 de diciembre de 2017 y su primera y única victoria en el circuito se remonta al supergigante del 29 de noviembre de 2021 en Zinal, Suiza.

En la misma temporada, Franzoso debutó en la Copa del Mundo el 17 de diciembre, en el supergigante de Val Gardena.

El italiano participó en 17 ocasiones en el circuito principal (11 supergigantes y 6 descensos), en las que su mejor resultado fue el puesto 28 en el supergigante de Cortina d’Ampezzo.