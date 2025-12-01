Muere Osvaldo Villegas, histórico integrante de Socorro Andino que participó del rescate “Milagro de Los Andes”

Considerado un referente del montañismo chileno, Villegas acumuló más de 56 años de servicio en Socorro Andino, donde en los últimos años se desempeñaba como voluntario honorario.

La comunidad de montaña y rescate anunció este lunes la muerte de Osvaldo Villegas, uno de los voluntarios más emblemáticos de Socorro Andino, quien falleció a los 81 años tras más de medio siglo dedicado al salvamento en cordillera.

Villegas formó parte del histórico operativo que permitió rescatar a los sobrevivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, tragedia ocurrida en 1972 y conocida mundialmente como el “Milagro de los Andes”.

En esa misión, desarrollada entre el 22 y 23 de diciembre, el entonces joven rescatista pasó la noche dentro del fuselaje junto a los rugbistas uruguayos, acompañándolos en uno de los momentos más críticos del rescate.

Considerado un referente del montañismo chileno, Villegas acumuló más de 56 años de servicio en Socorro Andino, donde en los últimos años se desempeñaba como voluntario honorario. Además, fue integrante del Club Andino Águila Azul, donde dejó una huella profunda entre generaciones de deportistas y rescatistas.

Según informó la institución, sus restos serán velados desde hoy en el cuartel del Cuerpo de Socorro Andino de la Región Metropolitana, ubicado en avenida Ricardo Cumming 329, en Santiago, donde compañeros, familiares y admiradores podrán rendirle homenaje.