Muere niña de 11 años que fue atropellada junto a su tío por un hombre que conducía en estado de ebriedad en Pucón

El trágico hecho ocurrió mientras caminaban por la ruta CH-199, en el sector de Quelhue. El responsable fue detenido en el lugar y será formalizado este lunes en Villarrica.

La tarde de este domingo se confirmó el fallecimiento de una menor de 11 años que, junto a su tío, fue atropellada la noche del pasado jueves 18 de septiembre en Pucón, Región de La Araucanía, mientras caminaban por la ruta CH-199, en el sector de Quelhue.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, ambos fueron arrollados por una camioneta roja conducida por un hombre en evidente estado de ebriedad.

El impacto fue de tal magnitud que la menor —identificada con las iniciales S.D.J.— no logró sobrevivir a las lesiones. Su tío, por su parte, permanece internado en un recinto asistencial con heridas de carácter grave, aunque se encuentra fuera de riesgo vital.

Detención del responsable

El sujeto fue detenido en el lugar tras arrojar positivo en el alcotest que confirmó la presencia de alcohol en su organismo, recogió Radio Biobío.

El conductor involucrado continúa privado de libertad y se espera que este lunes 22 comparezca ante el Juzgado de Garantía de Villarrica para la audiencia de formalización.