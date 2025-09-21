País región de la araucanía

Muere niña de 11 años que fue atropellada junto a su tío por un hombre que conducía en estado de ebriedad en Pucón

Por CNN Chile

21.09.2025 / 17:55

{alt}

El trágico hecho ocurrió mientras caminaban por la ruta CH-199, en el sector de Quelhue. El responsable fue detenido en el lugar y será formalizado este lunes en Villarrica.

La tarde de este domingo se confirmó el fallecimiento de una menor de 11 años que, junto a su tío, fue atropellada la noche del pasado jueves 18 de septiembre en Pucón, Región de La Araucanía, mientras caminaban por la ruta CH-199, en el sector de Quelhue.

De acuerdo con la información entregada por Carabineros, ambos fueron arrollados por una camioneta roja conducida por un hombre en evidente estado de ebriedad.

El impacto fue de tal magnitud que la menor —identificada con las iniciales S.D.J.— no logró sobrevivir a las lesiones. Su tío, por su parte, permanece internado en un recinto asistencial con heridas de carácter grave, aunque se encuentra fuera de riesgo vital.

Detención del responsable

El sujeto fue detenido en el lugar tras arrojar positivo en el alcotest que confirmó la presencia de alcohol en su organismo, recogió Radio Biobío.

El conductor involucrado continúa privado de libertad y se espera que este lunes 22 comparezca ante el Juzgado de Garantía de Villarrica para la audiencia de formalización.

DESTACAMOS

País Llega CNN Chile On Time, la nueva forma de informarse con Inteligencia Artificial

LO ÚLTIMO

Mundo Trump asegura durante el funeral que el asesino de Charlie Kirk es un “monstruo radicalizado y de sangre fría”
Cadem: Jara lidera en intención de voto con 26% de las preferencias, pero Kast domina la percepción de triunfo
Se suma a Canadá, Reino Unido y Australia: Portugal también reconoce a Palestina como un Estado
Donald Trump Jr. asegura que Charlie Kirk era como "un hermano pequeño" para él, durante su funeral en Estados Unidos
Trece personas quedan atrapadas debido al mal tiempo en las termas del Cajón del Maipo
Miles de brasileños protestan contra proyecto de ley que pretende dar amnistía a Bolsonaro y otros colaboradores