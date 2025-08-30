Muere Luisa Riveros, histórica dirigente social y quien denunció a la dictadura ante el Papa Juan Pablo II

Reconocida por su dedicación al trabajo comunitario y por alzar la voz contra las injusticias, Riveros se destacó especialmente en 1987 por su intervención ante el Papa Juan Pablo II, durante su visita a la población La Bandera.

Luisa Riveros, figura clave en la historia de la lucha social en Chile, murió la madrugada de este sábado.

Reconocida por su valentía y dedicación al trabajo comunitario, Riveros se destacó, entre otros momentos, por su intervención ante el Papa Juan Pablo II en 1987, donde denunció las injusticias de la dictadura militar y dio voz a las familias chilenas que sufrían bajo el régimen.

La emotiva intervención ante el Papa

En abril de ese año, durante la visita papal a la población La Bandera, San Ramón, Riveros fue seleccionada junto a otra persona para hablar directamente con el Pontífice.

Con coraje, denunció la pobreza, la represión y las graves violaciones a los derechos humanos que padecían miles de chilenos. Su intervención, cargada de humanidad, se convirtió en uno de los momentos más recordados de esa histórica visita, marcando un hito en la resistencia popular.

El legado de Riveros

A lo largo de su vida, Luisa Riveros dedicó su tiempo y esfuerzo a la defensa de los derechos sociales y la organización comunitaria, especialmente en un contexto político donde la represión hacía peligrosa cualquier manifestación de oposición. Su trabajo fue trascendental en el fortalecimiento del tejido social y en la creación de espacios de lucha y dignidad para los más desfavorecidos.

El fallecimiento de Riveros ha conmovido profundamente a diversas organizaciones sociales, eclesiales y de derechos humanos, quienes han destacado su legado como una mujer que siempre puso la justicia y la lucha por los derechos del pueblo por encima de todo.

Los restos de la histórica dirigente serán velados en su domicilio, en la población Violeta Parra, sostuvo el medio El Periodista.