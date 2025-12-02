Muere Juan Antonio “Cachirupi” Rojas, conocido locutor de la Región del Biobío

El comunicador, con más de 35 años de trayectoria en radios de la Región del Bío Bío, murió este martes. Su carrera incluyó pasos por Radio Interamericana, Radio Caracol, Radio El Carbón, Radio Bío Bío y Radio Punto 7.

La jornada de este martes se confirmó la muerte de Juan Antonio Rojas Morales, conocido como “Cachirupi”, locutor con una trayectoria de más de tres décadas en distintas radios de la Región del Biobío. Su fallecimiento fue informado por familiares y por Radio Punto 7, estación donde trabajó en el bloque matinal durante cerca de 16 años.

Rojas nació en Coronel y formó parte de una familia numerosa. En su juventud integró selecciones deportivas de Concepción y practicó atletismo y salto con garrocha. Tras terminar la enseñanza media ejerció diversos oficios antes de ingresar a las comunicaciones.

En 1974 estuvo detenido por motivos políticos y posteriormente se exilió en Argentina por tres años. Al regresar a Chile, en los años 80, inició su carrera radial como reportero en Radio Interamericana, para luego incorporarse a Radio Caracol.

Su voz fue parte de diferentes emisoras de la zona, entre ellas Radio El Carbón, Radio Bío Bío en Concepción y Temuco, y posteriormente Radio Punto 7, donde consolidó su presencia en la programación local.