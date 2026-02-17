Muere el reverendo Jesse Jackson, líder de los derechos civiles y pionero político, a los 84 años

El protegido de Martin Luther King Jr. redefinió al Partido Demócrata con sus campañas presidenciales y su visión de una América multirracial, allanando el camino para Barack Obama y Kamala Harris.

(CNN) – El reverendo Jesse Louis Jackson, gigante del movimiento por los derechos civiles y dos veces candidato presidencial, falleció este martes a los 84 años rodeado de su familia, según confirmó su hijo y la organización Rainbow PUSH Coalition.

Jackson, quien padecía parálisis supranuclear progresiva, dedicó su vida a la lucha por la justicia social, la igualdad y el derecho al voto, desde la era de Jim Crow hasta el movimiento Black Lives Matter.

Un legado que transformó la política estadounidense

Con su emblemática frase “Keep hope alive”, Jackson construyó la Coalición Arcoíris, una alianza multirracial que reconfiguró al Partido Demócrata y demostró que un candidato negro podía ser viable. Sus campañas de 1984 y 1988 forzaron cambios en el sistema de delegados que luego facilitaron el triunfo de Barack Obama en 2008.

En 2024, fue homenajeado en la convención que nominó a Kamala Harris. Jackson recibió la Medalla Presidencial de la Libertad en el año 2000 y negoció la liberación de rehenes en Siria, Cuba y Yugoslavia. Le sobreviven su esposa Jacqueline y sus seis hijos.