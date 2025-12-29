Muere comandante de Bomberos de Litueche mientras combatía incendio forestal en la comuna

Rodrigo Palominos, alcalde de Litueche, detalló que el voluntario se encontraba " trabajando en el incendio y se sintió mal", por lo que fue trasladado al recinto hospitalario local, en donde confirmaron su fallecimiento.

Un comandante del Cuerpo de Bomberos de la Litueche falleció este lunes mientras combatía un incendio forestal en la comuna, que ya ha consumido cerca de 20 hectáreas y que mantiene en alerta roja a la zona.

Así lo confirmó Rodrigo Palominos, alcalde de Litueche, en conversación con Hoy Es Noticia de CNN Chile, lamentando además su deceso.

“Este es el tercer incendio más o menos grande que tenemos en lo que va esta temporada. Ya tenemos 15 viviendas consumidas por el fuego y ahora se nos suma esta lamentable noticias. El comandante Luis Becerra estaba trabajando en el incendio y se sintió mal, hace un par de minutos acaba de fallecer en el Hospital de Litueche“, sostuvo el jefe comunal.

El voluntario de 48 años sufrió un accidente vascular mientras combatía el siniestro.

“Él se sintió mal, pero tenía una enfermedad desde antes, una condición cardíaca, y con toda esta situación, el humo y el fuego se agudizó”, añadió.

La Delegación Presidencial de la Región de O´Higgins aseguró, en una misiva pública, que “Luis Becerra será recordado por su vocación de servicio, su entrega desinteresada y su compromiso inquebrantable con la protección de la comunidad y el entorno natural de nuestra región”.

El Cuerpo de Bomberos de La Estrella emitió un comunicado, lamentando el fallecimiento y manifestando que “su partida enluta profundamente a la familia bomberil, a la comunidad de Litueche y a toda la provincia de Cardenal Caro, dejando un legado de vocación de servicio, liderazgo y compromiso con la protección de la vida y el entorno”.

En tanto, el incendio, que se aproxima a sectores poblados, provocó la activación de la Alerta SAE y la evacuación preventiva del sector Parcelación Santa Mónica 1.

El combate del fuego ha contado con un amplio despliegue de recursos, incluyendo brigadas, compañías de Bomberos, camiones cisterna, maquinaria pesada y aeronaves, todos coordinados con Conaf y Senapred.